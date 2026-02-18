SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 20 anos foi detido sob suspeita de ter feito um trote sobre uma bomba no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira (18). Ele é funcionário de uma empresa terceirizada que atua no aeroporto, conforme informações obtidas pela Polícia Militar.

Segundo a PM, o homem ligou para uma funcionária do local e avisou sobre um explosivo no terminal 2, que estaria em um voo da Air Europa. Em seguida, encerrou a chamada.

Policiais militares do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e PMs da região foram ao aeroporto. Durante as apurações, identificaram o possível autor da ligação. Ele admitiu aos policiais que se tratava de uma brincadeira.

A varredura antibomba contou com cães do 5º Batalhão de Choque. O caso foi encaminhado à Polícia Federal.

Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, disse ter sido notificada sobre uma possível ameaça à segurança de um voo, que a Polícia Federal foi acionada imediatamente e que os protocolos para eventos desta natureza foram ativados. A empresa afirmou que as operações seguem normalmente.