SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rodovias federais registraram ao menos 1.095 acidentes de trânsito durante o Carnaval. Os dados, entre a sexta-feira (13) e a última terça (17) foram levantados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e ainda são parciais.

A PRF não informou o número de mortos, mas afirmou que 1.195 pessoas ficaram feridas durante o período. Os dados são nacionais -ainda não há divisão por estados- e podem ser atualizados.

Entre os acidentes deste feriado está o de um ônibus que saiu do Maranhão com destino a Santa Catarina e matou seis pessoas e deixou outras 46 feridas na madrugada de segunda-feira (16), no interior de São Paulo.

A ocorrência foi registrada no quilômetro 266 da rodovia Transbrasiliana (BR-153) por volta da 1h30. O trecho fica entre as cidades de Marília e Ocauçu.

A tragédia não envolveu outros veículos. Segundo a PRF, o coletivo tombou após problemas em um dos pneus do eixo traseiro.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes) afirmou que o veículo não tinha habilitação para o transporte regular de passageiros nem para fretamento interestadual.

No ano passado ocorreram 1.150 acidentes, com 83 mortes e 1.315 feridos, durante o período de Carnaval.

De acordo com os dados parciais de 2026, cerca de 44,5 mil veículos foram flagrados em imagens de radar e multados por excesso de velocidade.

Outras 5.900 multas foram aplicadas por falta de cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para crianças, como cadeirinhas.

Ao todo foram realizados 99.680 testes de bafômetro, com 1.827 pessoas atuadas por se recusarem a assoprar o aparelho ou por terem bebido antes de dirigir -93 motoristas bêbados acabaram presos por crime de trânsito, quando a quantidade de álcool é igual ou superior a 0,34 mg/l.

A PRF afirma que a fiscalização no Carnaval foi a maior desde dezembro do ano passado, quando começou o período de festas e férias.

"Cada feriado no Brasil tem suas características e peculiaridades, mas o Carnaval é de longe o evento mais associado ao consumo de bebidas alcoólicas em larga escala", afirmou o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, durante entrevista na semana passada para apresentar a operação.

"O problema é quando o motorista tomado pelo álcool assume a direção de um veículo, transformando-o numa arma letal."

Em outra estatística, rodovias estaduais de São Paulo registraram 454 acidentes de trânsito, sendo 312 com vítimas --81 delas ficaram em estado grave, aponta balanço da Polícia Militar Rodoviária. Não foi informado o número de mortos.

No total, 49,5 mil motoristas acabaram autuados durante o Carnaval nas estradas estaduais paulistas, sendo que 62% deles (30,5 mil) por excesso de velocidade, em fiscalização por radar.

Cerca de 22 mil veículos foram fiscalizados nas rodovias de São Paulo.