BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do governo Lula e do PT admitiram, nesta quarta-feira (18), que já esperavam o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que fez desfile em homenagem à trajetória do presidente, por tradicionalmente acontecer com escolas recém-alçadas ao Grupo Especial do Carnaval do Rio.

Esses aliados de Lula lembraram as dificuldades estruturais enfrentadas pelas estreantes, acrescentando que, nos últimos dez anos, 70% das escolas que chegaram ao Grupo Especial voltaram para a Série Ouro.

Ressaltaram ainda que o samba-enredo, que contou a trajetória do presidente a partir de sua mãe, dona Lindu, conquistou duas notas 10.

Integrantes do governo petista reconheceram, porém, incômodo com a baixa pontuação obtida pela Acadêmicos de Niterói. A escola teve 264,6 pontos -bem atrás da penúltima colocada, a Mocidade Independente de Padre Miguel, com 267,4 pontos.

Embora registrem como positiva a pontuação máxima para o samba-enredo, recebida de dois jurados, esses auxiliares do presidente apontaram também motivação política para notas baixas em todos os quesitos, em especial para enredo.

Colaboradores diretos de Lula questionaram a estratégia da oposição de desgastes ao presidente do ponto de vista de valores por conta de sua participação nas celebrações do Carnaval, o que seria, na avaliação desses aliados, uma afronta aos compromissos sociais do presidente.

Sobre críticas ao desfile da escola, em especial de evangélicos, aliados do presidente lembram que, em seu primeiro governo, Lula sancionou a chamada lei da liberdade religiosa. Afirmam também que o desfile foi definido pela escola, sem interferência do governo

Com o enredo "Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil", a escola voltou para o Grupo Ouro um ano após ascender ao Grupo Especial. Lula foi alertado por auxiliares para o risco de rebaixamento da agremiação, sendo desencorajado a ir à Sapucaí.

Mas prevaleceu a avaliação de que não poderia deixar de assistir à homenagem à sua mãe, especialmente após decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pela realização do desfile.

Além de saudar a história do petista, a apresentação, realizada no domingo (15), também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rival de Lula retratado como o palhaço Bozo na avenida.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, assistiu à homenagem da Acadêmicos de Niterói com o presidente e causou surpresa ao não desfilar na Sapucaí. Ela era esperada no último carro da escola e foi substituída pela cantora Fafá de Belém.

O samba-enredo gerou controvérsia devido ao risco de resultar em propaganda política antecipada no ano eleitoral. Lula deve concorrer à reeleição em 2026.

O presidente esteve em um camarote na Sapucaí, de onde acenou para apoiadores nas arquibancadas.

A escola recebeu as menores notas em 7 dos 9 quesitos: comissão de frente, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, harmonia, fantasia e enredo.

As únicas notas máximas obtidas pela agremiação foram em samba-enredo.

A vencedora deste ano é outra escola de Niterói, a Viradouro. Ela levou para a avenida uma homenagem ao mestre de bateria Ciça, que soma 15 anos de história na agremiação.