SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), supostamente imitando uma pessoa com deficiência visual em camarote da Marquês de Sapucaí, chamou a atenção nas redes sociais.

As imagens, gravadas no domingo (15), mostram Paes usando óculos escuros e gesticulando com uma bengala, itens de apoio a pessoas cegas ou com visão reduzida. O vídeo passou a circular nesta terça-feira (17) e provocou reações de internautas, que classificaram a conduta como desrespeitosa e capacitista.

O prefeito ainda não se manifestou sobre o episódio.

A gravação mostra o prefeito mantendo o gesto por alguns segundos, até ser interrompido pela primeira-dama, Cristine Paes.

No dia, Paes acompanhava os desfiles em seu camarote pessoal na Sapucaí e, em determinado momento, desceu à avenida.

Entre os convidados do prefeito para o camarote estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assistiu ao desfile da Acadêmicos de Niterói em sua homenagem, a primeira-dama, Janja da Silva, o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

A reportagem solicitou à Prefeitura do Rio de Janeiro uma manifestação de Paes sobre o caso, mas até a publicação deste texto não recebeu resposta.