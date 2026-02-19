SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora a região metropolitana de São Paulo não tenha tido chuva intensa nesta Quarta-Feira de Cinzas (18), como o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicava a possibilidade, houve registros de temporal em alguns municípios do estado. E esse cenário deve se manter nesta quinta-feira (19). Por isso, o Inmet mantém ativo o alerta laranja, de perigo, válido até a manhã de sexta (20).

O motivo dessa instabilidade climática é a chegada de uma frente fria à costa do litoral paulista, aliada à umidade e ao calor que já estão na região.

O instituto nacional prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, o que aumenta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Climatempo prevê que na capital paulista há possibilidade de garoa na madrugada e pela manhã, com sol entre nuvens. À tarde, há chance de chuva moderada, com possibilidade de provocar alagamentos. Os termômetros devem variar da mínima de 20°C de madrugada à máxima de 29°C à tarde.

O instituto também informa que deve chover de maneira mais fraca desde a manhã ao longo do litoral, sul e leste paulista, além de pontos isolados no norte do estado. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as chuvas tendem a aumentar e podem ocorrer com intensidade moderada a forte no norte, nordeste, noroeste e oeste paulista, além do litoral, com risco de temporais no extremo leste e no Vale do Paraíba.

Com essa previsão, a Defesa Civil do estado reforça a orientação para que a população evite áreas alagadas e locais com risco de correnteza durante períodos de chuva intensa.

A Climatempo ainda destaca que a frente fria deve se afastar e avançar em alto-mar na altura da costa do Rio de Janeiro. Ao longo da manhã, as pancadas devem aumentar no sul e litoral sul do Rio de Janeiro, além do norte e noroeste paulista.

"No decorrer do dia, a circulação de ventos em baixos níveis e o calor favorecem pancadas moderadas a fortes em Minas Gerais e nas regiões norte, nordeste, noroeste, oeste, litoral e leste de São Paulo, além do Rio de Janeiro e grande parte do Espírito Santo. Há risco de temporais no extremo leste paulista, em áreas central, sul, oeste, Triângulo e Zona da Mata Mineira, além da metade sul fluminense", diz a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.

Nesta quarta, segundo a Defesa Civil do estado, os municípios que tiveram o maior volume de precipitação foram Ubatuba (59 mm), Itaquaquecetuba (48 mm), Jundiaí (47 mm), Sumaré (45 mm), Lavrinhas (39 mm), Bragança Paulista (39 mm), Guarulhos (36 mm) e Atibaia (35 mm).