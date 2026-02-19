SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois ônibus foram incendiados na noite desta quarta-feira (18) na avenida Yervant Kissajikian, no bairro Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. Esta é a segunda noite seguida de veículos incendiados na região.

Incêndio aconteceu às 20h04 na altura do número 3123 da avenida. Três viaturas foram enviadas para controlar o fogo no local, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Além dos dois veículos incendiados, um terceiro veículo foi apedrejado na rua Delfino Facchina. A rua fica em uma travessa da avenida, a pouco mais de 100 metros do local.

Os dois ônibus incendiados faziam a mesma linha: 5175/10 - Balneário São Francisco - Praça da Sé. O ônibus apedrejado era da linha 5752/10 - Vila Missionária - Metrô Conceição, segundo a SPTrans.

Ninguém ficou ferido e 15 linhas foram desviadas da via por medidas de segurança. São elas: 5013/10; 5015/10; 5018/10; 5018/31; 502J/10; 509J/10; 5106/21; 5175/10; 517J/10; 546J/10; 546L/10; 5752/10; 5759/10 e 5759/31.

Circunstâncias dos incêndios não foram divulgadas até o momento pela polícia e não há como saber se eles têm ligação com outro ônibus que foi vandalizado anteontem. Na avenida Guarapiranga, um veículo da linha 7016/10 - Jardim Ângela - Terminal Santo Amaro foi destruído pelo fogo.

Ônibus atacados nesta quarta-feira são de empresas diferentes da atacada anteontem. Enquanto o veículo atacado na avenida Guarapiranga era da Viação Metrópole Paulista, os de hoje são das viações Mobibrasil e A2 Transportes.

No caso da avenida Guarapiranga, que fica a 14 km do ponto de incêndio de ontem, um grupo de pessoas parou o veículo antes do crime. Os criminosos obrigaram o motorista e os passageiros a descerem antes de começar o incêndio.

Ninguém foi preso pelo crime até o momento. O UOL buscou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber se os casos têm ligação. O espaço será atualizado quando houver posicionamento.