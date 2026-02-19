SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira (18) a mãe de uma criança recém-nascida que está desaparecida em Águas de Santa Bárbara (SP) desde a manhã de terça-feira.

Uma mulher, 31, teria entrado com a filha, de um mês, no rio Pardo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estacionou seu carro no centro da cidade, na avenida Marechal Deodoro, próximo ao número 300, e entrou nas águas.

As duas teriam desaparecido em seguida. A mãe foi encontrada horas depois com ferimentos pelo corpo próximo de uma ponte na divisa entre Águas de Santa Bárbara e o município de Óleo, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

A filha da mulher, no entanto, não estava com ela. Os bombeiros iniciaram as buscas pela bebê no rio Pardo, que estava com forte correnteza e grande quantidade de galhadas, mas sem sucesso. Foi feito também um patrulhamento superficial com embarcações.

Policiais militares apuraram que a mulher teria tentado tirar a própria vida e também a da criança. Ela foi levada ao Pronto-Socorro de Avaré e, depois, autuada em flagrante pelos dois crimes na Delegacia Seccional de Avaré.

A criança segue desaparecida na manhã desta quinta-feira (19). nesta quarta-feira (18), o Corpo de Bombeiros retomou a operação e se comprometeu a percorrer ao menos 20 km do curso d'água, que tem mais de 80 km de extensão ao todo.

Socorristas citam complexidade do curso d'água. "É um rio de grande correnteza, que dificulta muito haja vista as muitas pedras. Mas vamos fazer a verificação principalmente nas margens. A alguns quilômetros acima, tem uma usina hidrelétrica, que deve ter as comportas fechadas para trabalharmos com um pouco mais de tranquilidade e segurança", relatou o sargento Alexandre Monteiro nesta quarta-feira (18) à BDC TV.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.