SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais quatros ônibus do transporte municipal de São Paulo foram alvo de ataques pelo segundo dia consecutivo na zona sul da capital paulista, na noite desta quarta-feira (18).

Dois veículos foram interceptados por um grupo na avenida Yervant Kissajikian, no bairro Americanópolis, por volta das 20h, de acordo com a SPTrans e a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte). Os criminosos ordenaram que os passageiros e motorista saíssem e incendiaram o coletivo.

Os ônibus operavam a linha 5175/10 Balneário São Francisco?Praça da Sé, da empresa Mobibrasil. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas um dos veículos ficou completamente destruído, sobrando apenas as ferragens, e o outro teve dano parcial.

Na sequência, o grupo depredou outros dois coleticos na mesma avenida. Eles são da empresa A2 Transportes e faziam as linhas 5759/10 Parque Primavera?Metrô Conceição e 5752/10 Vila Missionária?Metrô Conceição.

Um quinto ônibus teve a chave retirada pelos suspeitos, mas foi deixado no local.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou o grupo próximo a um ônibus. A maioria dos suspeitos fugiu, mas um homem foi detido e é investigado, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Em um carro estacionado próximo ao local dos ataques os PMs encontraram três isqueiros e um galão vazio. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como incêndio e atentado contra a segurança de outro meio de transporte no 98° DP (Jardim Miriam). Não foram registradas vítimas.

Em razão da ocorrência, 17 linhas foram desviadas até o início da manhã desta quinta-feira (19), por medidas de segurança:

- 5013/10 Jd. Luso - Sto. Amaro

- 5015/10 Jd. São Jorge - Metrô Jabaquara

- 5018/10 Shop. Interlagos - Jabaquara

- 5018/31 Shop. Interlagos - Jabaquara

- 502J/10 Est. Autódromo - Metrô Sta. Cruz

- 502J/22 Est. Autódromo - Vl. Sta. Catarina

- 509J/10 Jd. Selma - Pq. Ibirapuera

- 5106/21 Jd. Selma - Term. Água Espraiada

- 5175/10 Baln. São Francisco - Pça. da Sé

- 517J/10 Jd. Selma - Term. Água Espraiada

- 546J/10 Jd. Selma - Sto. Amaro

- 546L/10 Jd. Luso - Term. Sto. Amaro

- 5752/10 Vl. Missionária - Metrô Conceição

- 5759/10 Pq. Primavera - Metrô Conceição

- 5759/31 Pq. Primavera - Metrô Conceição

- N634/11 Term. Sto. Amaro - Jd. Luso

- N637/11 Metrô Jabaquara - Vl. Missionária

Na noite de terça-feira (17), um ônibus da linha 7016/10 Jardim Ângela?Terminal Santo Amaro foi alvo de um ataque criminoso na avenida Guarapiranga, também na zona sul. O veículo, da empresa Metrópole, foi incendiado por um grupo de pessoas por volta das 23h30.

De acordo com informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e da SPTrans, o motorista relatou que o veículo foi interceptado por um grupo de homens que o obrigaram a desembarcar do coletivo. Na sequência, os suspeitos atearam fogo ao ônibus

O veículo desceu cerca de cem metros, atingiu um salão de beleza e um quadro de luz. Em razão disso, diversos comércios da região ficaram sem fornecimento de energia.