RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A corretora de imóveis Daiane Alves dos Santos, 43, foi morta com dois disparos de arma de fogo após sofrer uma emboscada no subsolo do prédio em que morava, segundo a Polícia Civil. De acordo com a investigação, vídeos gravados pela própria vítima ajudaram a estabelecer a dinâmica do crime, que tem como principal suspeito o síndico Cléber Rosa de Oliveira.

O celular da vítima foi descartado pelo síndico em uma caixa de esgoto, onde foi encontrado após 41 dias. A corretora havia enviado dois vídeos e estava gravando um terceiro quando sofreu a emboscada premeditada, segundo o inquérito.

As imagens divulgadas em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (19) mostram o trajeto da corretora até o momento em que ela é atacada e o vídeo é interrompido. O próprio síndico teria desligado o quadro de energia do imóvel para que ela descesse, aponta a polícia.

"Desde o início, Cléber aguardava Daiane no subsolo. Ele já estava com a luva nas mãos, o carro posicionado ao lado. Ele então a intercepta encapuzada. O detalhe do vídeo vai ser mostrado depois. Então traduz-se, de fato, que o crime foi premeditado, com a emboscada deliberada", disse o delegado João Paulo Mendes.

A dinâmica indica que ele a agrediu com um objeto contundente no condomínio e que os disparos foram feitos na região de mata onde o corpo teria sido encontrado. O síndico já teria deixado um carro pronto para fazer o transporte da vítima para outro local.

O atestado de óbito da corretora de imóveis Daiane Alves dos Santos, 43, aponta que ela morreu em decorrência de tiro na cabeça. Segundo documento ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso, o disparou causou traumatismo cranioencefálico.

A vítima estava desaparecida havia 40 dias e seus restos mortais foram localizados em 28 de janeiro, em avançado estado de decomposição, o que fez com que a única matriz disponível para a extração de DNA fossem os dentes.

O síndico Cléber Rosa de Oliveira foi preso sob suspeita de matar a corretora, enquanto o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, foi preso suspeito de ter atrapalhado as investigações.

Felipe de Alencar, advogado do síndico, confirmou que Cléber confessou à polícia ter usado uma arma para matar a corretora. Ele disse ainda que a defesa não teve acesso aos documentos, especialmente o relatório final da Polícia Civil, e se manifestará somente quando analisar o conteúdo. A defesa de Maicon Douglas não se manifestou.

Segundo a polícia, o principal motivo para o crime teriam sido desavenças entre a vítima e o síndico, que começaram quando a corretora se mudou para o edifício e passou a administrar os seis apartamentos que pertencem à família dela e que antes eram geridos pelo suspeito.

A última imagem de Daiane dentro do elevador foi registrada às 19h do dia 17 de dezembro, quando ela se dirigiu ao subsolo para verificar a interrupção de energia em seu apartamento. Às 19h08, outra moradora também usou o elevador para ir ao mesmo andar, mas relatou não ter visto nada de incomum. A polícia afirma que o suspeito matou a vítima nesse intervalo de tempo.

Daiane teria se dirigido ao subsolo para acessar o quadro de energia do edifício, após perceber que apenas o apartamento dela estava sem luz. Ela desceu o elevador com o celular na mão e filmando a situação.

