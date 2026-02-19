RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tiroteio entre criminosos deixou um homem morto e outras três pessoas feridas, entre elas uma criança, na noite de quarta-feira (18), em um dos acessos à comunidade da Mineira, na região central do Rio de Janeiro.

Imagens de câmeras de segurança mostram homens armados trocando tiros em uma praça nas proximidades da rua Frei Caneca, no Estácio. No início do tiroteio, as imagens mostram uma criança brincando em um pula-pula quando é retirada por um casal. Uma mulher aparece correndo e retira da linha de tiros um carrinho com um bebê dormindo.

Segundo testemunhas, criminosos do CV (Comando Vermelho), oriundos da comunidade do Fallet, teriam atacado traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) , grupo que controla a Mineira.

O confronto resultou em uma morte e três feridos. Marcos Vinícius Gomes Marinho chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Outra pessoa também foi encaminhada para a mesma unidade, porém ainda não há informações sobre seu estado de saúde nem sobre sua identificação. Uma criança baleada foi internada no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, assim como uma segunda vítima.

De acordo com a Polícia Militar, os dois estão em estado grave e seguem sob cuidados médicos, aguardando estabilização para possível transferência. Não foi divulgada a idade da criança.

Segundo o instituto Fogo Cruzado, em 2026, foram registradas quatro crianças baleadas; duas morreram.

O caso foi registrado inicialmente na 6ª DP (Cidade Nova), mas, após a confirmação da morte, a Delegacia de Homicídios da Capital passou a conduzir a investigação.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime. A Polícia Militar informou ainda que o policiamento foi reforçado na região nesta quinta-feira (19).

