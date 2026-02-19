BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma menina de 10 anos morreu na última terça-feira (17) após um pergolado de madeira desabar sobre ela e outras quatro crianças que brincavam em uma área de um condomínio de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Lorrayne Rabelo, 10, teve um quadro de parada cardiorrespiratória e chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local.

Outras três crianças tiveram escoriações leves, enquanto uma foi atendida com um possível trauma de bacia. Elas foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Vespasiano, e o atual quadro de saúde delas não foi informado.

Em nota, o condomínio Ville Vitória, onde as crianças brincavam, afirmou que a área foi imediatamente isolada e que colabora com as autoridades.

A gestão do edifício também lamentou a morte de Lorrayne e prestou solidariedade aos familiares das vítimas.

A Polícia Civil de Minas, responsável pela investigação do caso, afirmou que compareceu ao local para coleta de evidências para auxiliar na apuração das causas da queda da estrutura.

"A PC-MG reforça que as investigações estão em andamento e que somente após a conclusão dos laudos periciais e das demais diligências será possível esclarecer, com precisão, a dinâmica dos fatos e eventuais responsabilidades", disse a corporação, em nota.