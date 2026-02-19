SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros na noite de terça-feira (17) após se negar a entregar o filho ao ex-namorado, em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo.

Além da jovem, identificada como Mariane Lima Alves, a mãe dela, de 58 anos, também foi atingida, informou a Polícia Militar. Uma motocicleta que estava na garagem da casa foi alvejada pelos tiros.

O suspeito foi até a casa da vítima para tentar levar a criança, mas não conseguiu. Segundo relatos, ele teria tentado forçar o portão, feito ameaças e, em seguida, sacado uma arma e disparado várias vezes.

As duas mulheres foram socorridas por pessoas que estavam no local e levadas ao Hospital Municipal de Diadema. A jovem de 27 anos não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 0h35. Já a mãe dela permaneceu internada e não corre risco de morte.

Após os disparos, o suspeito fugiu e as buscas para sua localização e prisão continuam. Na manhã de ontem, policiais encontraram o veículo dele, um Honda Fit preto, abandonado em uma via pública, em São Bernardo do Campo.

A polícia também realizou buscas na casa dele e apreendeu dois carregadores de pistola e estojos de munição. O caso foi registrado inicialmente no 3º Distrito Policial de Diadema e é investigado como feminicídio e tentativa de feminicídio.