SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fundador do Grupo Capoeira Brasil, foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (18), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Paulo César da Silva Sousa, conhecido como Mestre Paulinho Sabiá, 65, estava em um carro quando foi atingido. Ele estava no banco do passageiro do veículo, quando foi assassinado à queima-roupa, no bairro de Icaraí, em Niterói, por volta das 22h desta quarta-feira (18), informaram as polícias Civil e Militar do Rio.

A dinâmica e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. De acordo com a polícia, testemunhas relataram que um suspeito em uma motocicleta se aproximou do carro da vítima, efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

QUEM ERA MESTRE PAULINHO

Natural de Niterói, Paulinho Sabiá se formou no tradicional Grupo Senzala. Em 1989, ele fundou o Grupo Capoeira Brasil ao lado de nomes como Mestre Boneco e Mestre Paulão Ceará.

Grupo criado por ele tem atuação em diversos países. Por esse motivo, o nome dele é reconhecido entre adeptos da capoeira dentro e fora do Brasil. "Que Deus abençoe e ilumine nessa rodada do infinito, meu Mestre", postou o Grupo Capoeira Brasil.

Paulinho Sabiá mantinha uma academia de capoeira em Niterói. O estilo dele era considerado contemporâneo por unir fundamentos tradicionais a novas abordagens de jogo.

O grupo Grito Marcial afirmou que "a capoeira está de luto". "Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossa mais sincera nota de pesar aos familiares, amigos, alunos e a toda a família do Grupo Capoeira Brasil espalhada pelo mundo", disse em nota.