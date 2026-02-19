SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para sete o total de mortos em acidente com ônibus de trabalhadores rurais em Marília, interior de São Paulo. O motorista do coletivo fretado, Claudemir Morais Moura, 41, foi preso em flagrante sob suspeita de homicídio com dolo eventual e lesão corporal. Ele está internado sob escolta.

O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (16), no quilômetro 266 da rodovia Transbrasiliana (BR-153). O trecho fica entre as cidades de Marília e Ocauçu.

Seis pessoas morreram no local do acidente. A sétima vítima fatal é uma mulher identificada como Santana Barros de Oliveira, 30. Ela estava internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Marília, de acordo com a prefeitura. A morte ocorreu no início da tarde de terça-feira (17).

Das vítimas, 19 seguem internadas, sendo 11 na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), em unidades de saúde do município, segundo a gestão municipal.

Segundo o boletim de ocorrência, antes de entrar no estado de São Paulo um pneu do eixo traseiro esquerdo estourou e foi remendado em uma borracharia. O pneu voltou a apresentar falha e o motorista optou por removê-lo e seguir viagem com apenas um pneu naquele eixo, em desacordo com as condições mínimas de segurança.

Além disso, o ônibus não tinha cintos de segurança para os passageiros.

Ainda de acordo com o registro policial, o motorista "tinha plena ciência das condições precárias do veículo, especialmente quanto à ausência de um dos pneus no eixo traseiro, circunstância objetivamente apta a comprometer a estabilidade do coletivo", porém mesmo ciente do risco "assumiu o risco de produzir o resultado morte e lesões corporais, prosseguindo deliberadamente a viagem."

Ele não apresentou defesa e deve passar por audiência de custódia quando receber alta. A Polícia Civil representou para conversão da prisão em flagrante em preventiva (sem prazo).

Entre os 45 feridos, estão uma menina de 3 anos e uma adolescente de 13. Elas foram encaminhadas para um abrigo. As vítimas que receberam alta foram acolhidas na Casa Cidadã, em Marília.

Na quarta-feira (18), o governo do estado e a Prefeitura de Marília assinaram convênio no valor de R$ 235 mil, sendo R$ 185 mil do governo estadual e R$ 45 mil da prefeitura, para custear o transporte das vítimas de volta ao Maranhão.

O ACIDENTE

A ocorrência foi registrada no quilômetro 266 da rodovia Transbrasiliana (BR-153) por volta da 1h30. O trecho fica entre as cidades de Marília e Ocauçu. A tragédia não envolveu outros veículos.

São dois pneus de cada lado no eixo traseiro. Um deles já havia estourado, e a viagem ainda assim prosseguiu. O segundo arrebentou pouco depois, afirmou a PRF. O veículo chegou a sair da pista antes de capotar, disse a PRF.

O ônibus pertence à RD Transportes, empresa do Maranhão, e carregava passageiros que trabalhariam na colheita de maçãs no estado catarinense.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes), o veículo não tinha habilitação para o transporte regular de passageiros nem para fretamento interestadual.

O advogado Diego Albuquerque Pimentel, que representa a RD Viagens, manifestou solidariedade às vítimas e a seus familiares.

Ele disse que a empresa atua no ramo há mais de 20 anos e que possui as autorizações necessárias, mas que ainda está "levantando os documentos legais".

Pimentel afirmou também que a RD contribui com as investigações para elucidar as causas do acidente.

A Folha apurou que o veículo havia sido adquirido recentemente pela empresa. A viagem seria realizada a princípio por um outro coletivo, que registrou problemas e acabou substituído pelo ônibus que tombou na BR-153.

Oficialmente chamada rodovia Presidente João Goulart, a Transbrasiliana é uma das principais rodovias do país. Ela cruza o país e vai de Marabá, no interior do Pará, ao município de Aceguá, no Rio Grande do Sul.

São 3.255 quilômetros de extensão que passam também por Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

A estrada também é popularmente conhecida como "rodovia da morte" em razão do alto número de acidentes fatais registrados ao longo da história.

Em julho do ano passado, por exemplo, cinco pessoas morreram após a colisão entre um ônibus, uma carreta e um micro-ônibus no trecho da BR-153 na região de Porangatu (GO). Três deles eram estudantes que se dirigiam a um congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes).