SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta quinta-feira (19) o resultado da chamada única do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do primeiro semestre de 2026.

O programa do governo federal oferece financiamento com juros zero para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O pagamento do valor financiado tem início após a conclusão do curso, com parcelas ajustadas à renda do aluno.

Para consultar o resultado da pré-seleção do Fies, os estudantes devem acessar o site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/fies). O login deve ser feito com a conta do gov.br.

Os candidatos pré-selecionados terão de sexta (20) a terça (24) para complementar as informações pessoais da inscrição.

Os estudantes não aprovados nesta chamada estão inscritos automaticamente na lista de espera. A convocação será realizada entre os dias 26 de fevereiro e 10 de abril.

Segundo o MEC, o Fies do primeiro semestre de 2026 recebeu 528.175 inscrições, com um total de 210.108 de estudantes inscritos ?cada candidato podia se inscrever em até três opções de curso. Já o total de inscritos nas vagas ofertadas pelo Fies Social foi de 52.930.

Poderiam se inscrever no processo seletivo o candidato que, cumulativamente, atendiam às seguintes condições:

- Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota no exame válida

- Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero no Enem;

- Não ter participado do Enem como "treineiro";

- Ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863)

- Ter, obrigatoriamente, condições de atingir a frequência mínima exigida para o semestre letivo referente ao primeiro semestre de 2026, no curso, turno e local de oferta da instituição de ensino superior para o qual se inscrever.

CALENDÁRIO FIES 2026 - 1º SEMESTRE

- Resultado da pré-seleção: 19 de fevereiro

- Complementação da inscrição: 20 a 24 de fevereiro

- Pré-seleção da lista de espera: 26 de fevereiro a 10 de abril