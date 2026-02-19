SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabricio Machado, o mestre de bateria da Grande Rio, se desculpou pelo resultado da apuração. A escola foi a 8ª colocada no Carnaval carioca, com um 10 e três 9,9 no quesito bateria.

O Mestre Fafá, como é conhecido, agradeceu às mensagens de apoio. "Eu e toda a minha diretoria trabalhamos incansavelmente em busca de um resultado perfeito e positivo para a nossa escola".

Ele disse que a bateria é perfeccionista, e assumiu a responsabilidade pelo resultado. "Dedicação, empenho e força jamais faltaram no nosso trabalho. E deixo claro: não existem culpados. Toda decisão passa por mim, toda responsabilidade é minha".

Eu sou feito de emoção por isso eu choro, eu sorrio, eu sinto. Tudo o que faço é para dar orgulho a cada um de vocês. Hoje, só posso pedir desculpas e dizer: nós vamos ficar bem. Mestre Fafá

O ritmista também pediu que sua direção de bateria "levante a cabeça". "Vocês são a própria definição de excelência. Nós sabemos o que entregamos na avenida. Saímos de lá felizes, realizados, conscientes do nosso trabalho. Talvez a quarta-feira de cinzas não tenha sido como sonhamos, mas já enfrentamos outras batalhas e seguimos de pé. É hora de maturidade, união e confiança".

Fafá ainda parabenizou o Mestre Ciça, da Viradouro, pelo título. "O senhor merece esse título. Parabéns pelo trabalho e pelo espetáculo apresentado. Estendo meus cumprimentos a todos os mestres de bateria que fizeram deste carnaval um verdadeiro show de arte, ritmo e paixão".

Um post compartilhado por Fabricio Machado de Lima (@fabriciomachadodelima)

LEIA O PRONUNCIAMENTO NA ÍNTEGRA

Acadêmicos do Grande Rio

Hoje, com calma e a cabeça no lugar, venho aqui, antes de tudo, agradecer pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio. Eu e toda a minha diretoria trabalhamos incansavelmente em busca de um resultado perfeito e positivo para a nossa escola.

Sempre buscamos a perfeição, mesmo quando ela nem sempre é compreendida. Somos perfeccionistas por essência. Dedicação, empenho e força jamais faltaram no nosso trabalho. E deixo claro: não existem culpados. Toda decisão passa por mim, toda responsabilidade é minha.

Eu sou feito de emoção por isso eu choro, eu sorrio, eu sinto. Tudo o que faço é para dar orgulho a cada um de vocês. Hoje, só posso pedir desculpas e dizer: nós vamos ficar bem.

Quero agradecer a cada ritmista pela entrega, pelo empenho e por essa temporada mágica que vivemos juntos. O que aconteceu na terça-feira foi inesquecível. Em momentos como este, precisamos de sabedoria e maturidade. Vocês são gigantes, são especiais, e eu tenho um orgulho imenso de chamar vocês de família.

À minha direção de bateria: levantem a cabeça. Vocês são a própria definição de excelência. Nós sabemos o que entregamos na avenida. Saímos de lá felizes, realizados, conscientes do nosso trabalho. Talvez a quarta-feira de cinzas não tenha sido como sonhamos, mas já enfrentamos outras batalhas e seguimos de pé. É hora de maturidade, união e confiança.

À comunidade da Grande Rio, aos presidentes e a todos os segmentos: minha eterna gratidão. Vocês são fundamentais para o crescimento, a força e o sucesso da nossa bateria.

Quero também deixar meus parabéns ao Mestre Ciça. O senhor merece esse título. Parabéns pelo trabalho e pelo espetáculo apresentado. Estendo meus cumprimentos a todos os mestres de bateria que fizeram deste carnaval um verdadeiro show de arte, ritmo e paixão.

" Quantas vezes for preciso haverá renascimento "