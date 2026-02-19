BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Após um vazamento de combustível no primeiro teste, a Nasa faz, nesta quinta-feira (19), um novo ensaio no Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos, para o lançamento da Artemis 2, que levará humanos de volta aos arredores da Lua. Teste atual já apresentou uma falha de comunicação.

O ensaio em questão se trata de um procedimento chamado de "wet dress", basicamente um ensaio muito próximo do que vai realmente ocorrer no dia do lançamento, mas sem a presença dos astronautas da Artemis 2.

No último teste do tipo , realizado no dia 2 de fevereiro, houve um vazamento de combustível que acabou empurrando para março a previsão de lançamento da missão ?a decolagem poderia ter ocorrido no dia 8 deste mês. Um problema semelhante já tinha ocorrido anos atrás com a missão Artemis 1.

Na atualização mais recente, as linhas de hidrogênio líquido do estágio de propulsão intermediário do foguete SLS --também chamado de estágio superior-- estavam sendo resfriadas, uma das etapas anteriores ao carregamento de hidrogênio líquido super-resfriado.

Segundo a Nasa, essa etapa é importante para redução de choque térmico. Após o resfriamento, inicia-se o processod e abastecimento rápido do hidrogênio líquido. Depois haverá ainda operações com oxigênio líquido. No abastecimento rápido, centenas de milhares de galões de combustíveis são despejados nos tanques determinados, processo durante o qual são verificados possíveis vazamentos .

Um pouco mais cedo, houve um problema de comunicação ?algo também visto no primeiro teste?, que levou à necessidade de ativação de métodos backup de contato. A situação levou ao adiamento momentâneo do abastecimento rápido de hidrogêni líquido.

Depois de algum tempo, a comunicação foi normalizada e iniciou-se o abastecimento rápido do estágio principal do foguete SLS com hidrogênio líquido, além da continuidade do preenchimento rápido do estágio principal com oxigênio líquido.

No começo da manhã, já houve substituição, na nave, do oxigênio --altamente combustível-- presente no ar por nitrogênio gasoso, um gás inerte que não sustenta combustão. Isso reduz riscos durante a decolagem.

A preparação para o teste já começou durante a noite, com o preparo das linhas de abastecimento e o acionamento do estágio superior e dos propulsores auxiliares do SLS.

A janela de lançamento simulada deve ter início às 22h30 (horário de Brasília). Haverá uma contagem regressiva que chegará até 33 segundos do lançamento. Nesse momento, será simulado um reinício da contagem para 10 minutos até o lançamento, que será, por fim, posteriormente paralisada quando o cronômetro chegar a cerca de 30 segundos para a decolagem ensaiada.