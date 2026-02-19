SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois funcionários da Ambev morreram ontem após um vazamento de gás que ocorreu em uma unidade da empresa, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Acidente ocorreu em Cachoeiras de Macacu. Os dois trabalhadores ficaram inconscientes após exercer atividades em um local confinado da empresa e morreram após atendimento.

Eles foram identificados como Fábio Vargas Silva, 36, que atuava na produção, e Maxoel Fonseca Vidipo, 41, que era o bombeiro civil. A empresa está localizada às margens da RJ-116, no bairro Funchal.

Ainda não foi confirmado qual o gás provocou as mortes. A suspeita é que seja o gás carbônico. De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, haverá perícia para determinar o que provocou o vazamento. As autoridades fluminenses ainda não confirmaram quando ocorrerá a perícia.

Vítimas chegaram a ser levadas ao hospital. As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada dos dois homens do local com uso de equipamentos de proteção respiratória. Segundo o órgão, um dos homens foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Celso Martins, e o outro foi removido por ambulância da própria empresa. Eles não resistiram.

Outras três pessoas chegaram a ser atendidas. Elas foram encaminhadas ao hospital da região e já foram liberadas, não correm risco. Segundo a Ambev, a medida ocorreu por precaução.

Em nota, a Ambev afirma que o socorro foi imediatamente acionado. A área onde ocorreu o acidente está isolada e nenhum colaborador está em risco, ainda de acordo com a empresa. "Seguimos colaborando integralmente com as autoridades e acompanhando de perto a apuração dos fatos."

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos e expressamos nossas mais sinceras condolências. Todo o apoio possível está sendo prestado às famílias neste momento tão difícil", disse a Ambev.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para informações sobre o acidente. O texto será atualizado caso haja manifestação.