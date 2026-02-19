RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), classificou nesta quinta-feira (19) como uma infelicidade a imitação que fez de uma pessoa com deficiência visual num camarote da Marquês de Sapucaí.

"Infelicidade minha. Infelicidade", disse ele após evento em que o MDB-RJ anunciou apoio a sua pré-candidatura ao Governo do Rio de Janeiro.

As imagens, gravadas no domingo (15), mostram Paes usando óculos escuros e gesticulando com uma bengala, itens de apoio a pessoas cegas ou com visão reduzida. O vídeo passou a circular nesta terça-feira (17) e provocou reações de internautas, que classificaram a conduta como desrespeitosa e capacitista.

A gravação mostra o prefeito mantendo o gesto por alguns segundos, até ser interrompido pela primeira-dama, Cristine Paes.

No dia, Paes acompanhava os desfiles em seu camarote pessoal na Sapucaí e, em determinado momento, desceu à avenida.

Entre os convidados do prefeito para o camarote estavam o presidente Lula (PT), que assistiu ao desfile da Acadêmicos de Niterói em sua homenagem, a primeira-dama, Janja da Silva, o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.