SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta quinta-feira (19) o calendário de pagamento do programa Pé-de-Meia para 2026.

O programa é voltado para estudantes matriculados no ensino médio da rede pública ou no EJA (Educação de Jovens e Adultos) e com cadastro no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal).

Além de estarem inscritos no CadÚnico, os alunos precisam manter frequência mínima de 80% nas aulas para ter direito às parcelas mensais. Quem cumpre a exigência recebe R$ 200 mensais, além da parcela referente à matrícula.

Para estudantes do ensino médio regular, o pagamento é feito em nove parcelas ao longo do ano letivo. Os alunos que passam de ano têm direito a um bônus adicional de mil reais, valor que fica disponível para saque apenas após a conclusão do ensino médio.

No caso dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), são previstas quatro parcelas.

Além disso, os estudantes do EJA e do ensino médio regular que participam do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) recebem um incentivo extra de R$ 200.

De acordo com o MEC, os estudantes só poderão participar do programa se os dados do CadÚnico estiverem no sistema até 7 de agosto de 2026.

"Quem entrar no Pé-de-Meia neste ano receberá o incentivo a partir do momento da sua inclusão, mas não terá direito aos pagamentos anteriores. Porém, uma vez que o estudante é considerado elegível, essa condição permanece válida até o encerramento do calendário de 2026", afirma o MEC.

A seguir, veja o calendário de pagamento do programa Pé-de-Meia para 2026:

Mês de referência para o envio dos dados - Período de pagamento - Parcelas para alunos do ensino médio regular - Parcelas para EJA

Janeiro 2026 - 23 a 30 de março de 2026 - Parcela pela matrícula (pagamento único) + até nove parcelas pela frequência (para quem atingir o mínimo de 80%) - Parcela pela matrícula (pagamento único) + até quatro parcelas pela frequência (para quem atingir o mínimo de 80%)

Fevereiro 2026 - 27 de abril a 4 de maio de 2026

Março 2026 - 25 de maio a 1º de junho de 2026

Abril 2026 - 29 de junho a 6 de julho de 2026

Maio e junho 2026 - 24 a 31 de agosto de 2026* - - Parcela de conclusão para estudantes da EJA com aprovação no primeiro semestre

Julho 2026 - 21 a 28 de setembro de 2026 - - Até quatro parcelas de frequência (para quem atingir o mínimo de 80%)

Agosto 2026 - 19 a 26 de outubro de 2026

Setembro 2026 - 23 a 30 de novembro de 2026

Outubro 2026 - 21 a 28 de dezembro de 2026

Novembro 2026 - 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027

Dezembro 2026 - 22 de fevereiro a 1º de março de 2027 - Parcela pela aprovação + parcela extra por participação no Enem (concluintes que tenham feito os dois dias do exame) + parcelas residuais de frequência - Parcela pela aprovação + parcela extra por participação no Enem (concluintes que tenham feito os dois dias do exame)

Janelas Residuais/correções - Março a junho de 2027 - Parcelas geradas após a correção de dados - Parcelas geradas após a correção de dados