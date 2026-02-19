SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma americana usou as redes sociais dizendo que teve a conta acessada por criminosos após o furto do celular enquanto passava alguns dias de descanso no Rio de Janeiro durante o Carnaval.

Amber Berumen estava dentro do Uber, na Lapa, região central da capital fluminense. A jovem disse que a janela do banco de trás estava fechada, mas a janela da frente não. Foi aí que um criminoso conseguiu puxar o seu celular.

Vítima disse que tentou correr atrás de bandido. No vídeo, ela conta ainda que correu atrás na tentativa de recuperar o aparelho. Outro cara apareceu e bloqueou a sua passagem, segundo ela.

"Mas, naquele momento, por causa do outro cara, eu o perdi", disse Amber Berumen, americana que disse ter assaltada no Rio,

Susto de turista americana não parou por aí. Ao chegar no local onde está hospedada, ela afirma ter percebido que os ladrões haviam conseguido invadir as suas contas bancárias.

"Agora, a minha conta está negativa em US$ 40 mil. E ontem à noite eu recebi a notificação de que eles também estavam usando a minha assinatura no Disney Plus. Então, obrigado por tudo isso", disse Amber Berumen, americana que disse ter assaltada no Rio,

Vídeo publicado pela americana viralizou nas redes sociais. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil, que disse não haver registro na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). A reportagem também tentou contato com a americana pelas redes sociais e aguarda retorno.