SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um corpo esquartejado e sem cabeça foi encontrado na manhã desta quinta-feira (19) dentro de uma mala preta em um córrego na estrada Ecoturística de Parelheiros, no extremo da sul da capital paulista.

Um operador de retroescavadeira trabalhava em uma obra próxima ao local e viu a mala na água. Em depoimento à Polícia Civil, ele contou que visualizou a bolsa fechada e percebeu que estava vazando um líquido vermelho embaixo, aparentando sangue. Ao lado da mala também havia um pé de chinelo da cor preta.

Ao perceber a chegada de uma viatura da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o operador avisou os dois agentes. Segundo o boletim de ocorrência, ao qual a Folha teve acesso, "a guarnição de fato avistou uma bolsa da cor preta embaixo da ponte. Que a bolsa encontra-se rasgada próximo ao zíper, onde foi possível notar que havia uns embrulhos de sacos plásticos pretos com fitas adesivas, onde em uma parte dos plásticos foi possível notar a presença de corpo humano, não se sabendo qual o sexo, além de haver um par de chinelos".

Os GCMs, então, se dirigiram até o 25º DP (Parelheiros) para comunicar a ocorrência. Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local, ela percebeu que havia a possibilidade de chuva forte, o que poderia aumentar o nível da água do rio e deslocar a mala. Assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a mala da água.

Também foram acionados o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa) e a Polícia Científica, para investigar o local e o corpo.

Segundo reportagem da TV Band, os peritos disseram que a vítima é uma mulher. A cabeça não foi encontrada. O corpo possui duas tatuagens, uma na mão e uma nas costas, que devem ajudar no reconhecimento da vítima.

Procurada por email, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) não confirmou as informações até a publicação desta reportagem.

O caso está sendo investigado pelo 25º DP.