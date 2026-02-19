SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A União de Maricá, escola de samba fundada pelo PT em 2015, foi campeã da Série Ouro e vai participar do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2027. A agremiação venceu mesmo perdendo dois décimos por conta de um acidente que deixou quatro feridos na Marquês de Sapucaí.

A Maricá terminou o desfile dois minutos atrasada e no final sofreu acidentes. Um dos carros alegóricos teve um princípio de incêndio e o segundo bateu em uma grade, onde estavam funcionários da escola. Quatro pessoas ficaram feridas, e uma delas teve fratura exposta.

A escola de samba criada pelo vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, vai substituir a Acadêmicos de Niterói, que foi rebaixada com enredo sobre a vida do presidente Lula (PT). Quaquá é o presidente de honra da escola.

Inocentes de Belford Roxo e Unidos do Jacarezinho desceram para a Série Prata, a terceira divisão.

A União de Maricá teve patrocínio de R$ 8 milhões da prefeitura pelo segundo ano seguido. Além do aporte local, a escola recebeu subvenção também da Prefeitura do Rio e do governo estadual.

A Maricá desfilou com o enredo "Berenguendés e Balangandãs", sobre a história da joalheria negra no Brasil.

A escola foi criada por Quaquá em 2015 sob a justificativa de fortalecer o Carnaval local. Adquiriu do Império da Praça Seca os direitos de desfilar, obrigando a agremiação anterior a mudar de nome, cores e sede.

A manobra se assemelha à da Acadêmicos de Niterói, que adquiriu os direitos de desfilar de outra escola do município.

Com aportes anuais da prefeitura, Maricá chegou ao grupo de acesso sete anos depois de ser criada. A subvenção maior do que as concorrentes possibilita que a agremiação contrate os principais expoentes de cada área do Grupo Especial. O carnavalesco é Leandro Vieira, três vezes campeão do Grupo Especial e atualmente na Imperatriz Leopoldinense.

O intérprete é Zé Paulo Sierra, que também defende a Portela, e o diretor de Carnaval é Wilsinho Alves, que cumpre a mesma função no Salgueiro.

No ano passado, prefeitura e dirigentes das escalas ensaiaram um debate sobre teto de gastos para evitar desequilíbrio na competição por conta de aportes públicos, especialmente municipais.

É comum que escolas de fora da capital tenham apoio de duas prefeituras diferentes. Elas também recebem através patrocinadores privados e públicos a depender do enredo, no caso de uma homenagem a uma cidade ou estado.