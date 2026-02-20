SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As previsões dos institutos de meteorologia indicam que a região metropolitana de São Paulo deve ter um descanso dos temporais típicos de verão, aqueles com condições para provocar grandes alagamentos e muitas quedas de árvores. Assim, neste fim de semana, o calor deve continuar e há chance de pancadas isoladas de média intensidade, principalmente, no sábado (21).

Nesta sexta-feira (20), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê que ainda deve fazer calor, com temperatura mínima de 19°C na madrugada e máxima que pode chegar a 31°C nas horas mais quentes do dia. No fim da tarde, a expectativa é de chuva isolada de curta duração. No período noturno, sem previsão de chuva significativa.

No sábado, o CGE aponta que o dia deve começar com céu nublado e temperatura mínima de 19°C. O amanhecer será com sol entre nuvens, porém a temperatura máxima não deve subir muito, atingindo a máxima de 27°C. As pancadas de chuva isoladas devem ocorrer entre a tarde e o início da noite, no geral com até moderada intensidade e forte em alguns momentos, em locais específicos, o que pode atrapalhar um pouco o desfile das campeãs do Carnaval no Sambódromo do Anhembi.

Jà no domingo (22), o cenário deve ser semelhante ao sábado, com o sol entre nuvens e os termômetros variando de 20°C a 26°C. A possibilidade de chuva é baixa e deve ser fraca nos locais onde ocorrer.

Ao contrário da capital, as outras regiões do estado podem sofrer com temporais nesta sexta. Segundo a Climatempo, pode chover de maneira mais fraca no norte e litoral paulista durante a madrugada, enquanto nas demais áreas do estado, o tempo segue mais firme. Entre o fim do período e o início da tarde, as chuvas seguem ocorrendo e aumentam pela região.

No nordeste, oeste, interior, sul e leste paulista, as pancadas de chuva podem ocorrer de maneira moderada a forte intensidade, enquanto nas demais áreas, há previsão de chuva isolada, podendo ocorrer de maneira mais forte. E entre o fim da tarde e início da noite, as pancadas de chuva aumentam no oeste e sudoeste de São Paulo e chove de maneira mais forte.

A Climatempo também alerta para tempo instável nos demais estados do Sudeste nesta sexta. Em Minas Gerais, as instabilidades atuam desde cedo no norte, noroeste, interior, oeste e Triângulo Mineiro, com chuva mais forte. No Rio de Janeiro e norte do Espírito Santo, a chuva ocorre de forma mais fraca pela manhã.

Entre o fim do período e início da tarde, destaca o instituto, as pancadas aumentam devido ao calor e à circulação de ventos em baixos níveis, que direcionam umidade para a região. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a chuva ocorre de maneira mais intensa, com risco de temporais no norte, oeste, interior e Zona da Mata mineira, além do interior, serra e região dos Lagos no Rio. Entre a Serra Fluminense e a Zona da Mata de Minas, há chance de chuva volumosa e situação de perigo.