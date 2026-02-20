A abertura, às 17h, será com a Infantes do Lins, que desenvolve projetos sociais no bairro do Lins de Vasconcelos, na zona norte, e utiliza o samba como ferramenta de inclusão.
Confira a ordem dos desfiles
- Infantes do Lins
- Herdeiros da Vila
- Pimpolhos da Grande Rio
- Tijuquinha do Borel
- Estrelinha da Mocidade
- Mangueira do Amanhã
- Aprendizes do Salgueiro
- Sonho do Beija-Flor
- Filhos da Águia
- Crias Imperatriz
- Netinhos do Tuiuti
- Virando Esperança
Entre as escolas mirins, a maioria trabalha a formação artística de crianças e adolescentes dentro de escolas maiores do grupo especial.
É o caso de 11 das 12 escolas que desfilam nesta sexta: a Herdeiros da Vila é ligada à tradicional Vila Isabel; a Pimpolhos da Grande Rio é o braço mirim da escola de Duque de Caxias e a Tijuquinha do Borel reforça a identidade cultural da comunidade da Tijuca.
O mesmo pode se dizer da Estrelinha da Mocidade; da Mangueira do Amanhã; da Aprendizes do Salgueiro; da Sonho do Beija-Flor; da Filhos da Águia, herdeira da Portela; da Crias Imperatriz; da Netinhos do Tuiuti; e da Virando Esperança, nascida da campeã de 2026, Unidos do Viradouro.
Trânsito
A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) vai implantar operação especial para reduzir os impactos na mobilidade na região central. As interdições no entorno do Sambódromo começam às 11h de sexta-feira (20). Às 13h, será interditada a pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, entre o entroncamento em frente ao prédio da Cedae e a Rua de Santana.
A partir das 15h, haverá novos fechamentos na Presidente Vargas, além de interdições na Avenida Salvador de Sá e em ruas adjacentes, como Frei Caneca e Senhor de Matosinhos. À 0h de sábado (21), a pista central da Presidente Vargas será interditada em trechos nos dois sentidos.
Carnaval | Carnaval 2026 | Escolas de samba | escolas mirins | marquês de sapuca | Rio de Janeiro