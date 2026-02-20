A nova geração do samba vai tomar conta da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20). A partir das 17h, 12 escolas de samba mirins atravessam a avenida, em um desfile que antecede o Sábado das Campeãs do Grupo Especial e reafirma o papel das agremiações infantis como celeiro de talentos do carnaval carioca.

A abertura, às 17h, será com a Infantes do Lins, que desenvolve projetos sociais no bairro do Lins de Vasconcelos, na zona norte, e utiliza o samba como ferramenta de inclusão.

Confira a ordem dos desfiles

Infantes do Lins Herdeiros da Vila Pimpolhos da Grande Rio Tijuquinha do Borel Estrelinha da Mocidade Mangueira do Amanhã Aprendizes do Salgueiro Sonho do Beija-Flor Filhos da Águia Crias Imperatriz Netinhos do Tuiuti Virando Esperança

Entre as escolas mirins, a maioria trabalha a formação artística de crianças e adolescentes dentro de escolas maiores do grupo especial.

É o caso de 11 das 12 escolas que desfilam nesta sexta: a Herdeiros da Vila é ligada à tradicional Vila Isabel; a Pimpolhos da Grande Rio é o braço mirim da escola de Duque de Caxias e a Tijuquinha do Borel reforça a identidade cultural da comunidade da Tijuca.

O mesmo pode se dizer da Estrelinha da Mocidade; da Mangueira do Amanhã; da Aprendizes do Salgueiro; da Sonho do Beija-Flor; da Filhos da Águia, herdeira da Portela; da Crias Imperatriz; da Netinhos do Tuiuti; e da Virando Esperança, nascida da campeã de 2026, Unidos do Viradouro.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) vai implantar operação especial para reduzir os impactos na mobilidade na região central. As interdições no entorno do Sambódromo começam às 11h de sexta-feira (20). Às 13h, será interditada a pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, entre o entroncamento em frente ao prédio da Cedae e a Rua de Santana.

A partir das 15h, haverá novos fechamentos na Presidente Vargas, além de interdições na Avenida Salvador de Sá e em ruas adjacentes, como Frei Caneca e Senhor de Matosinhos. À 0h de sábado (21), a pista central da Presidente Vargas será interditada em trechos nos dois sentidos.

