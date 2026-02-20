SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP recebe até esta sexta-feira (20) as manifestações de interesse na lista de espera do vestibular 2026 e do Enem-USP. O procedimento deve ser feito até sexta (20), às 17h, pela área do candidato no site da Fuvest, responsável pelo processo seletivo.

Podem participar candidatos aprovados em suas carreiras que não estejam matriculados em outro curso. A classificação segue a ordem decrescente da nota final, considerando também a opção por vagas destinadas às políticas de ações afirmativas, como EP (escola pública) e PPI (pretos, pardos e indígenas).

A lista de espera serve para preencher vagas não ocupadas após as três chamadas regulares, já realizadas. Apenas os candidatos que manifestarem interesse poderão ser convocados nas próximas etapas.

As convocações da lista de espera ocorrerão em três datas: 3, 10 e 17 de março de 2026. Os resultados serão divulgados no site da Fuvest.

A matrícula é a próxima etapa do processo seletivo e será feita exclusivamente de forma virtual, em duas fases obrigatórias. Na pré-matrícula, o candidato convocado deve preencher formulários eletrônicos e enviar a documentação exigida em formato digital.

Depois, é preciso confirmar a matrícula dentro do prazo definido no calendário oficial. A não realização de qualquer uma das etapas leva ao cancelamento da vaga.

Neste ciclo, a USP oferece 11,1 mil vagas em cursos de graduação. O vestibular da Fuvest concentrou 8.147 vagas, das quais 4.888 são de ampla concorrência, 2.053 destinadas a estudantes de escola pública e 1.206 a alunos de escola pública autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Pelo Enem-USP, foram oferecidas 1.500 vagas: 684 de ampla concorrência, 512 para estudantes de escola pública e 304 reservadas a candidatos de escola pública pretos, pardos ou indígenas. A classificação é feita pela Fuvest com base nas notas divulgadas pelo Inep, com pesos definidos por curso.

VEJA O CALENDÁRIO

- 3 de março: divulgação da 1ª convocação da lista de espera

- 4 de março, às 8h, a 5 de março, às 12h: pré-matrícula virtual da 1ª convocação

- 10 de março: divulgação da 2ª convocação

- 11 de março, às 8h, a 12 de março, às 12h: pré-matrícula virtual da 2ª convocação

- 17 de março: divulgação da 3ª convocação

- 18 de março, às 8h, a 19 de março, às 12h: pré-matrícula virtual da 3ª convocação