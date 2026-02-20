SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acadêmicos do Grande Rio bateu recorde de buscas neste Carnaval, impulsionada pelo desfile da influenciadora Virginia Fonseca como rainha de bateria. Segundo dados do Google Trends, o interesse pela escola superou até o registrado em 2022, ano em que a agremiação conquistou o primeiro título de sua história com um enredo sobre o orixá Exu.

O desempenho na avenida, porém, não acompanhou a repercussão na internet. A escola de Duque de Caxias terminou em oitavo lugar, com 268,7 pontos, ao apresentar o enredo "A nação do mangue". A campeã Viradouro fechou a apuração com 270 pontos.

Virginia foi anunciada como rainha de bateria em maio do ano passado, para ocupar o posto deixado por Paolla Oliveira. A atriz esteve à frente da bateria por sete anos.

Desde a confirmação da influenciadora, a mudança gerou repercussão nas redes sociais. Houve críticas à escolha e, em meio à polêmica, até o mestre de bateria relatou ameaças e xingamentos.

A estreia de Virginia na Sapucaí também foi marcada por turbulências. Rodeada por aproximadamente 15 seguranças, enfrentou empurra-empurra e vaias. Durante a apresentação, usou um figurino vermelho, cravejado de brilho, e pediu para retirar o costeiro, que pesava cerca de 12 quilos, porque estava muito pesado.

Em outro momento, o tapa-sexo começou a descolar, e ela teve que sambar com mais cautela para mantê-lo no lugar, sem, no entanto, expor a genitália.

Os problemas com a fantasia geraram especulações sobre uma possível perda de pontos nos quesitos Fantasias e Evolução. De acordo com as normas da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), escolas que desfilarem com integrantes nus podem perder 0,5 ponto, mas isso não ocorreu com a rainha da Grande Rio.

A expectativa em torno da apresentação também se refletiu nas buscas pelas figuras à frente da bateria. Entre as 12 rainhas de bateria das escolas do Rio, Virginia foi a mais procurada durante os dias de Carnaval, superando nomes como Juliana Paes, que retornou à Sapucaí após um hiato de 17 anos, e Sabrina Sato, segundo o Google Trends.

Após a passagem da escola, o clima de confusão continuou na dispersão. O presidente de honra da Grande Rio, Jayder Soares, arremessou uma cadeira em direção a jornalistas que estavam no local para acompanhar o fim do desfile e a repercussão em torno da influenciadora.