SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Partes de um corpo esquartejado foram encontradas em uma bolsa de viagem no bairro de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (19).

Trabalhadores de uma obra na região acharam a mala em um córrego local e acionaram a Guarda Civil Metropolitana. O caso aconteceu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, perto da sede da subprefeitura local.

Quando a mala foi retirada e aberta, os guardas encontraram partes de um corpo esquartejado e acionaram a polícia. Entre as partes encontradas estavam um tronco, preso à cabeça da vítima.

Vítima foi identificada como uma mulher de 34 anos, segundo a Polícia Civil. Ninguém foi preso por ligação com o crime até o momento.

O local passou por perícia na tarde de ontem. O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.