Moradores de Minas Gerais que perderam a Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante o Carnaval já podem solicitar a segunda via por canais digitais ou presencialmente. O serviço é oferecido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.

O pedido pode ser feito pelo MG App, pelo Portal MG (www.mg.gov.br) ou em uma das 60 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), mediante agendamento gratuito nos mesmos canais. No atendimento presencial, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento e, em caso de furto ou roubo, o Boletim de Ocorrência.

Quando há apenas perda do documento, é cobrada taxa para emissão da segunda via. Já nos casos de furto ou roubo, o cidadão tem direito à gratuidade, desde que registre o boletim junto à Polícia Civil de Minas Gerais em até 60 dias após o ocorrido.

Em situações de urgência comprovada, é possível solicitar agendamento excepcional pelo canal “Fale Conosco”.

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. A taxa é aplicada somente quando a segunda via não estiver vinculada a furto ou roubo devidamente registrado.

Tags:

Emissão