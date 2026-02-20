SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decolagem de um Boeing 777 da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite de 15 de fevereiro, foi abortada após o superaquecimento de um dos motores. Isso é o que consta no relatório do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão do Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), responsável por conduzir as investigações de ocorrências aeronáuticas.

"Durante a corrida de decolagem, a aeronave apresentou indicação de temperatura acima do limite no motor 2. Os procedimentos previstos foram executados e a decolagem foi abortada. A aeronave livrou a pista por meios próprios e, posteriormente foi entregue para a equipe de manutenção", consta no relatório.

O avião, com capacidade para transportar cerca de 400 passageiros, abortou a decolagem durante a partida por volta das 19h10, com a manobra acontecendo após a aeronave já ter retirado o trem de pouso de nariz do solo, o que é algo fora do comum na aviação.

O caso aconteceu com o voo LA-8146, que partiu atrasado da capital paulista após o fechamento do aeroporto por cerca de três horas devido à presença de vários drones que interromperam as operações.

A aeronave 777-300ER de matrícula PT-MUH, que iria para Lisboa, começou a corrida de decolagem pela pista 10L e, segundo informações da plataforma FlightRadar24, atingiu a velocidade de solo de 178 nós (330 km/h) para depois reduzir a velocidade.

O Boeing chegou a levantar o trem de pouso, mas em seguida a aeronave inclinou para baixo, e o trem voltou a tocar a pista, com os reversos sendo acionados em seguida, e o avião parando próximo ao final da pista 28R.

A Latam afirmou que o procedimento foi efetuado em total segurança e é o protocolo previsto para esse tipo de situação.

"A Latam ofereceu assistência a todos os clientes, que foram desembarcados e reacomodados em hotéis e outros voos. A companhia reforça que a segurança é prioridade em todas as suas operações."

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que a decolagem foi abortada em procedimento padrão de segurança.

"Conforme protocolo, a equipe de combate a incêndio da concessionária foi acionada. A aeronave deslocou-se por meios próprios até uma área segura, onde os procedimentos tiveram continuidade. Não houve feridos. O atendimento aos passageiros será realizado pela companhia aérea responsável pelo voo", disse a GRU, em nota.