SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma mulher, na última segunda-feira (16), para atender a ocorrência em Belo Horizonte (MG), mas foi surpreendido por um pequeno detalhe ao chegar no local.

Agentes receberam o chamado de emergência para atendimento no bairro Nazaré. A mulher -que não teve o nome identificado- havia solicitado o socorro para salvar o seu "filho".

Bombeiros notaram a confusão somente no local. Ao chegar, eles perceberam que a ocorrência não se tratava de vítima humana, mas sim de um cão da raça Yorkshire. O animal apresentava quadro compatível com obstrução parcial de vias aéreas.

Corporação só atua no salvamento de animais domésticos em locais de difícil acesso, com risco iminente à vida, devolvendo-o ao tutor para providências cabíveis.

Animal foi levado para clínica veterinária. Diante da situação, os bombeiros então decidiram levar o Yorkshire para atendimento especializado feito por um médico veterinário, que avaliou e socorreu o animal.