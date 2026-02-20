SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma idosa argentina de 71 anos foi presa na tarde ontem após quebrar propositalmente uma estátua de Padre Cícero na rodoviária do Crato (CE).

Mulher estava acompanhada da filha e tinha ido até o Crato, a 460 km de Fortaleza, para fazer turismo religioso. Elas estavam no local após uma visita ao monumento de Nossa Senhora de Fátima.

Uma câmera de segurança gravou o ato de vandalismo. Nas imagens, é possível ver que a mulher usa uma bolsa para bater na estátua e, em seguida, usa as mãos para derrubar o objeto no chão.

Ela se afasta da estátua logo após o busto se quebrar em vários pedaços. O busto do padre, que é padroeiro da cidade vizinha, de Juazeiro do Norte, não foi reposto até a manhã de hoje.

A princípio, a mulher negou ter cometido o crime. Após imagens de câmera de segurança serem entregues por uma viação do local a guarda municipais, porém, ela foi presa.

A turista foi levada à delegacia, pagou uma fiança de R$ 759 e foi liberada em seguida. A informação foi confirmada ao UOL por uma fonte da Polícia Civil.