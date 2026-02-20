SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil identificou como sendo de uma mulher de 34 anos o corpo encontrado esquartejado dentro de uma mala na tarde de quinta-feira (19), em um córrego às margens da sstrada Ecoturística de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a investigação, ela tinha antecedente criminal por roubo, registrado em 2016, e não possuía histórico de violência doméstica. A polícia ainda tenta identificar o responsável pelo crime e esclarecer as circunstâncias da morte.

A mala foi localizada na altura do número 4.470 por funcionários de uma empresa que realizam obras na via. Um operador de retroescavadeira que trabalhava próximo ao local viu a bagagem na água. Em depoimento à Polícia Civil, ele relatou que a mala estava fechada, mas vazava um líquido vermelho por baixo, aparentando sangue. Ao lado, havia um pé de chinelo preto.

Após sentirem um forte odor vindo da bagagem, os trabalhadores acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana). Ao perceber a chegada da viatura, o operador avisou os agentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes afirmaram que a mala estava rasgatada e em seu interior havia embrulhos de sacos plásticos pretos, fechados com fita adesiva, e foi possível ver parte de corpo humano dentro deles.

Ao abrirem a mala, os agentes confirmaram que havia partes de um corpo humano. A cabeça não foi encontrada. A área foi isolada para perícia, e o material recolhido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública ) informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) instaurou inquérito policial para investigar todas as circunstâncias do caso. Até o moento, não há suspeitos do crime.