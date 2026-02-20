RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um forte temporal atingiu o bairro da Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta (19), deixando alagadas até ruas ao lado da praia. Segundo o sistema Alerta Rio, a região registrou o maior volume de chuva da cidade no dia, acumulando 49,2 mm em duas horas, entre 18h45 e 20h45.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a média histórica (1997 - 2025) de chuva para o mês de fevereiro na estação Ilha do Governador é de 116,2 milímetros. Em fevereiro deste ano, entre os dias 1º e 20, a região registrou média de 15,8 milímetros de chuva.

Os bombeiros foram chamados por volta das 21h para a estrada Rio Jequiá onde socorreram um homem de aproximadamente 60 anos que ficou preso em um alagamento e sofreu um mal súbito. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Evandro Freire.

No mesmo intervalo, os maiores acumulados foram na Saúde (28.6 mm), Alto da Boa Vista (10.8 mm), São Cristóvão (14.4 mm) e Grande Méier (9 mm), todos na zona norte.

Em São Gonçalo, na região metropolitana, moradores receberam avisos da Defesa Civil alertando sobre a possibilidade de chuvas intensas e orientando sobre a necessidade de se abrigar.

Na rua Tremembé, na Ilha do Governador, um muro desabou sobre dois carros estacionados. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, mas os veículos ficaram completamente destruídos. A via foi parcialmente interditada pela Defesa Civil.

Francisco de Assis, 50, pedreiro e que mora em frente ao local do desabamento, relatou que a chuva foi intensa e começou de forma repentina.

"A chuva veio muito pesada. Desci para ajudar uma amiga que estava desesperada. A água se acumulou com muita pressão e empurrou o muro, que caiu sobre os carros", disse.

Ele afirmou que nunca havia presenciado uma correnteza tão forte na região. "As ruas mais baixas costumam encher, mas essa força da água foi diferente. Moro aqui há quase sete anos e nunca vi acontecer desse jeito", disse.

A rua Tremembé é uma das mais inclinadas do bairro no qual está situado o aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, o Galeão. A chuva não atrasou os voos.

Ainda na Ilha, uma moradora filmou o momento em que a via ao lado da praia ficou alagada. "É a primeira vez que vejo a beira da praia alagar", afirmou nas imagens.

A previsão é de novas chuvas para o final do dia na região.