SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem ateia fogo em sacos sob os quais uma mulher em situação de rua dormia, na madrugada de quinta-feira (19), no Grajaú, zona sul de São Paulo.

O caso ocorreu por volta das 5h34, ao lado de uma loja de rações na rua Major Lúcio Dias Ramos. Nas imagens, o homem, ainda não identificado, se aproxima do local onde a mulher estava deitada e coloca fogo no material, aparentemente com um isqueiro. Em seguida, ele deixa o local.

Cerca de dois minutos depois, a mulher se levanta ao perceber as chamas. Ela pega um balde, enche em uma torneira próxima e consegue apagar o fogo antes que o incêndio se espalhe.

Não há informações sobre ferimentos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, até o momento, não foi localizado registro de boletim de ocorrência relacionado aos fatos. A Polícia Civil analisa as imagens para identificar e localizar tanto a vítima quanto o autor.