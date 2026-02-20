SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) registrou, na última terça-feira (17), um eclipse solar anular, quando a Lua passou diretamente entre o Sol e a Terra. Porém, como o satélite natural estava em um ponto mais distante de sua órbita em relação ao nosso planeta, não foi suficiente para encobrir totalmente o Sol, gerando um efeito de "anel de fogo".

O fenômeno foi registrado pelo imageador em ultravioleta da espaçonave Solar Orbiter, que observa o Sol em comprimentos de onda de 17,4 nanômetros.

Na Terra, a faixa de anularidade passou pela Antártida. Outras regiões, como o extremo sul do Chile e da Argentina e sul da África, observaram o eclipse de forma parcial.

Ainda neste ano, ocorrerão mais três eclipses. O primeiro e mais próximo é um eclipse lunar total (quando a Terra fica entre a Lua e o Sol) no próximo dia 3, que poderá ser visto das Américas, da Austrália e de parte da Ásia.

Depois, em 12 de agosto, um eclipse solar total será visível da Groenlândia, Islândia e Espanha. Já entre os dias 27 e 28 de agosto, um eclipse lunar parcial poderá ser observado das Américas, parte da Europa, África e Ásia.

Nos anos seguintes, está previsto um eclipse solar total, no dia 2 de agosto de 2027, visível do sul da Espanha, do norte da África e do Oriente Médio, um eclipse anular em 26 de janeiro de 2028, visível da América do Sul, Portugal e Espanha, e um eclipse total em 22 de julho de 2028, que terá uma visão parcial em partes da Austrália, Nova Zelândia, sul da Ásia e Antártida.