SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi preso por suspeita de abandonar a filha recém-nascida em uma área de matagal no bairro Cascata, em Ibirité (MG), nesta quinta-feira (19). A bebê estava desnutrida e precisou ser amamentada por uma agente da Polícia Militar.

Bebê de um mês foi abandonada pelos próprios pais. Câmeras de segurança registraram o momento em que os genitores discutem na rua antes de abandonar a recém-nascida.

As imagens mostram que, primeiro, a mãe coloca a bebê enrolada em uma manta no chão e vai embora. O pai volta e pega a filha, mas a mulher retorna e toma a criança do colo dele.

Os dois parecem discutir novamente e andam pela rua. Ao passarem por um bueiro, a mãe tenta jogar a criança dentro, mas não consegue. Eles seguem o percurso, mas, na sequência, os dois abandonam a filha e vão embora.

Bebê foi resgatada por moradores e encaminhada a uma Unidade Básica de Saúde. A criança estava com indícios de maus-tratos e também estava desnutrida.

Polícia Militar foi acionada e uma agente precisou amamentar a criança. A soldado Helem Valério, que está lactante, foi autorizada pelos médicos da UBS a realizar amamentação cruzada e deu um pouco de seu leite para a bebê.

Helem afirmou que seu instinto materno foi de ajudar a bebê. "Ela estava bem sujinha de terra e aparentava fome mesmo. A gente não pensa. Quem é mãe, não pensa. Eu não pensei nada, só queria ajudar de alguma forma", declarou a soldado em vídeo publicado pela PM mineira nas redes sociais.

Os genitores da criança, ambos de 22 anos, foram identificados e presos. O pai vai responder pelo crime de maus-tratos e a mulher pelos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar defesa.

Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. A bebê foi encaminhada para um abrigo. A polícia não informou se a guarda da menina será dada a algum familiar ou se ela vai para adoção.