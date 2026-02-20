SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) está com inscrições abertas para o curso gratuito de extensão "pré-cálculo apoiado por inteligência artificial".

A iniciativa é promovida pelo Laboratório do Futuro da instituição e foi desenvolvida para atender a todos os públicos interessados, em especial, os estudantes do terceiro ano do ensino médio, alunos de cursinhos pré-vestibulares e do ensino superior.

"Nossa ideia é rever alguns conteúdos da matemática do ensino básico, parte de aritmética, parte de funções, sistemas de equações, enfim, conteúdos fundamentais para as disciplinas de cálculo", afirma Denis Salvadeo, responsável pelo Laboratório do Futuro e professor do IGCE (Instituto de Geociências e Ciências Exatas) do campus de Rio Claro da Unesp.

Embora o público preferencial sejam estudantes que escolheram -ou pretendem escolher- carreiras com a exigência de disciplinas de cálculo no ensino superior, as atividades estão abertas a todos que se interessam pela temática.

Com carga horária de 30 horas, o curso online é oferecido no formato Mooc (Massive Open Online Course), com até mil vagas disponíveis.

As inscrições podem ser realizadas até 22 de fevereiro no formulário disponibilizado pela instituição. O acesso às aulas será liberado imediatamente para os mil primeiros inscritos, que têm participação garantida.

O programa conta com acompanhamento de tutores especializados por meio de videochamadas. Os participantes terão prazo de dois meses para concluir as atividades, com término previsto até 15 de abril.

O material didático já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem da Unesp e inclui recursos apoiados por ferramentas de inteligência artificial.