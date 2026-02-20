BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Com o sucesso do ensaio de lançamento da Artemis 2, na quinta-feira (19), a Nasa almeja a data de 6 de março para o lançamento real da primeira missão tripulada a se aproximar da Lua em mais de meio século. O anúncio da agência espacial americana ocorreu nesta sexta-feira (20).

Essa primeira janela de lançamento se estende até o dia 11 de março.

Apesar do planejamento para essa data, ainda há trabalhos a serem feitos para o lançamento e mais análises de dados provenientes do ensaio de quinta-feira, disse Lori Glaze, gerente do programa da Nasa da Lua para Marte, durante coletiva de imprensa nesta sexta.

"Toda noite eu olho para a Lua. E fico muito animada, porque eu sinto que ela está nos chamando e nós estamos prontos", afirmou Glaze, que ressaltou, porém, que, a partir de agora e mesmo com o sucesso do teste, há ainda trabalho significativo para ser concluído até o lançamento real.

Glaze também disse que a tripulação da Artemis 2 entrará em quarentena para a missão na tarde desta sexta. Os astronautas também assistiram o ensaio de quinta-feira, apesar de não terem participado.

O ensaio em questão recebe o nome de "wet dress", basicamente um ensaio muito próximo do que vai realmente ocorrer no dia do lançamento, mas sem a presença dos astronautas da Artemis 2 e, obviamente, o lançamento propriamente dito -apesar de até a contagem regressiva ser testada.

No primeiro ensaio da Artemis 2, no começo deste mês, um vazamento de hidrogênio líquido, que é combustível na nave, acima do aceitável marcou o teste e levou ao adiamento do lançamento, que poderia já acontecer em fevereiro.

Após análises no local de vazamentos, foram identificados diversos fatores que poderiam ter levado ao escape. Segundo os representantes da Nasa presentes na conferência de imprensa, a situação foi resolvida e não foram verificados vazamentos significativos no segundo teste wet dress.