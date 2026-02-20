SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após levar um soco durante uma briga no Carnaval em Nuporanga, interior de São Paulo.

O tatuador Vitor Fonseca, 42, levou um soco, caiu e bateu a cabeça no chão, sofrendo traumatismo craniano. Ele foi socorrido ao Hospital São Geraldo, mas não resistiu. A briga ocorreu quarta-feira (18).

O suspeito da agressão, 25, se apresentou à delegacia e teria confessado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, homem alegou que tatuador estaria "assediando crianças", uma versão que o UOL não conseguiu apurar de maneira independente.

Agressor foi ouvido e liberado em seguida. Ele não teve o nome divulgado, por isso, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

Em entrevista a veículos de imprensa locais, familiares questionam a versão do agressor. Em nota encaminhada a jornais da região, família desacreditou da versão e disse que suspeito deveria ter chamado a polícia, se fosse o caso. O tatuador foi até a cidade na qual nasceu para passar o Carnaval.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte, e é investigado pela Delegacia de Franca. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para determinar a causa da briga.