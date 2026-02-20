SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião bimotor bateu o bico no solo após uma descida de emergência no aeroporto Campos dos Amarais, em Campinas (SP), na tarde da última quarta-feira (18). A aeronave estava com um problema no trem de pouso. Não houve feridos.

Segundo a Rede VOA, concessionária que faz a gestão do aeroporto, o avião levantou voo do próprio local. Por volta das 14h55, o piloto, que era o único ocupante da aeronave, declarou emergência e disse que havia colidido com um pássaro durante a decolagem. Na comunicação, ele alegou falha no trem de pouso ?não foi informado se o problema foi provocado no acidente com a ave.

A aterrissagem ocorreu após cerca de 50 minutos, com equipes de bombeiros posicionadas na pista.

Imagens de câmeras de monitoramento do Campo dos Amarais mostram a aproximação do avião com o trem de pouso dianteiro aparentemente baixado. A aeronave, porém, toca o solo e segue pela pista apenas com as rodas traseiras.

O bimotor percorre a pista por cerca de 30 segundos, quando, com velocidade reduzida, o bico da aeronave baixa e toca no solo, sendo arrastada por alguns metros. Assim que o avião para, ele é cercado por bombeiros. Um deles vai até a frente do avião para verificar a situação.

"A concessionária, por meio do seu centro de controle operacional, acionou sua equipe de resposta a emergências e o Corpo de Bombeiros do município. As viaturas rapidamente chegaram e se posicionaram próximas à pista para aguardar o pouso da aeronave", diz a Rede VOA. A pista ficou interditada por 1h17.

"Foi realmente constatado que o trem de pouso frontal não estava acionado e o pouso foi realizado por volta das 15h45 apenas com os trens de pouso laterais, sem maiores complicações e com todo o acompanhamento das equipes de emergência", diz.

O avião, prefixo PR-FET, é um Baron 58, de origem norte-americana, fabricado em 2005, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A aeronave tem capacidade para transportar cinco pessoas, mais o piloto.

De acordo com a agência reguladora, o bimotor está com documentação regularizada e revisões em dia, mas ele não pode fazer serviço de táxi aéreo.

O avião, segundo o registro na Anac, foi comprado em 2022 pela Prfet Serviços Aeronáuticos ?a reportagem ligou duas vezes para o número da empresa que consta na internet para questionar o que houve, mas a ligação não completou.

Investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ligado ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), foram ao local.

"Os dados relativos a esse evento foram coletados e, após análise técnica realizada pelos investigadores do Cenipa e a ocorrência foi classificada como um incidente aeronáutico", afirma a Aeronáutica. As causas serão investigadas.

Esse é o segundo caso envolvendo descida de emergência de avião por causa de problema em trem de pouso na região de Campinas.

Em maio do ano passado, a comandante Nayane Porto tentou sem sucesso acionar três vezes o trem de pouso para descer no aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo, até decidir mudar o procedimento e aterrissar em Jundiaí, a cerca de 60 km da capital paulista.

A mudança ocorreu porque a pista do aeroporto do interior paulista é maior que a da capital. A aeronave modelo King Air Beechcraft E90, que havia decolado de Goiás, apresentava problemas no sensor do trem de pouso, por isso, não conseguia concluir a descida.

O avião levava cinco pessoas, sendo piloto, copiloto e três passageiros. Entre eles, estava a apresentadora de TV Lívia Andrade, 41.

O avião pousou normalmente em Jundiaí, com o trem de pouso baixado. De acordo com funcionários do aeroporto, a comandante foi aplaudida.