RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Promotoria do Rio de Janeiro denunciou à Justiça, nesta quarta-feira (18), Luiz Felipe Sampaio Cabral Silva, 22, sob acusação de tentativa de feminicídio contra uma estudante de 20 anos, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na região metropolitana.

Alana Anisio Rosa, 20, foi ferida com cerca de 15 facadas e acordou do coma nesta sexta-feira (20), segundo sua mãe, Jaderluce Oliveira. Ela estava em coma induzido desde quando foi atacada, no interior de sua casa, no dia 6 de fevereiro. O suspeito não tem defesa constituída no Tribunal de Justiça, o que impossibilitou o contato pela reportagem.

Segundo a denúncia, o acusado invadiu a residência da vítima e a agrediu com socos e golpes de faca, atingindo diversas partes do corpo. A mãe da jovem ouviu os gritos e conseguiu afastar o agressor.

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o ataque foi motivado por razões relacionadas à condição de sexo feminino, caracterizadas por menosprezo e discriminação contra a mulher. A denúncia afirma que Luiz Felipe teria agido com sentimento de superioridade, tratando a vítima como alguém com menor valor, direitos e liberdade.

Os promotores também sustentam que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o suspeito teria se escondido nas proximidades da casa e usado um disfarce para surpreendê-la.

A promotoria pede que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado a indenizar a vítima em valor não inferior a R$ 100 mil. Agora, a Justiça deve decidir se aceita ou não a acusação, o que dará início a uma ação penal contra Silva. Ele terá de constituir defesa e apresentar a sua versão antes de uma eventual decisão judicial de pronúncia, o que levaria o acusado ao júri.

De acordo com o relato de testemunhas à polícia, após conhecer Alana em uma academia, Sampaio passou a enviar flores e chocolates de forma anônima à jovem. Tempos depois, ele se declarou e a pediu em namoro, mas ela disse não querer compromisso.

A vítima teria dito às amigas que estava focada nos estudos, já que seu objetivo era passar no vestibular para o curso de medicina. Diante da recusa, Sampaio passou a persegui-la, ainda segundo testemunhas.

O jovem, então, foi até a residência de Alana, mas acabou indo embora após o cachorro da família latir. No dia seguinte de acordo com parentes, Sampaio invadiu a residência e esfaqueou a jovem, que estava no sofá.

Neste momento, a mãe de Alana chegou em casa e conseguiu impedir que ele continuasse as agressões. Ele fugiu na sequência, tendo sido preso pela PM posteriormente.