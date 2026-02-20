SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 46 anos foi preso preventivamente hoje em Cascavel, no Paraná, suspeito de estuprar as duas filhas, de 7 e 8 anos, enquanto seu outro filho, de 10 anos, presenciava parte dos atos.

O pai das crianças foi preso após ser investigado por estupro de vulnerável. A prisão do homem, que não foi identificado pelas autoridades, decorreu de uma investigação iniciada a partir de uma denúncia contra ele registrada em 2 de fevereiro, segundo informado pela Polícia Civil do Paraná em nota.

O suspeito teria praticado, de forma reiterada, atos libidinosos contra suas duas filhas menores -parte deles na frente do filho, de 10 anos, segundo a PCPR. Os episódios de violência sexual ocorreram durante um período em que as crianças permaneceram sob os cuidados do pai, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, de acordo com a delegada do caso, Thais Regina Zanatta.

O mandado de prisão preventiva foi decretado pela Justiça, após representação da Polícia Civil, que apontou "prova da materialidade do crime e de indícios de autoria", ainda conforme a corporação. A detenção se deu ainda, de acordo com a PCPR, "para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas".

Policiais também cumpriram hoje mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Na ocasião, dispositivos eletrônicos foram apreendidos para serem submetidos a exame pericial, segundo Zanatta.

A PCPR informou ainda que o investigado foi conduzido ao sistema penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça. Por fim, a corporação informou que o inquérito policial foi concluído e será encaminhado ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

É considerado estupro de vulnerável todo ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência. Denúncias envolvendo violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes podem ser realizadas pelos seguintes canais: Disque 100, Disque-Denúncia 181, Conselho Tutelar e Delegacia da Polícia Civil.