SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As linhas do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terão operação 24 horas no fim de semana de pós-Carnaval, de sábado para domingo.

A operação de pós-Carnaval da CPTM terá a estação Palmeiras-Barra Funda aberta 24 horas para embarque e desembarque. As demais estações funcionarão durante a madrugada apenas para desembarque e transferências.

O Metrô terá operação 24 horas neste fim de semana de pós-carnaval, das 21h de sábado até domingo. As estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha funcionarão normalmente para embarque, desembarque e transferências durante toda a madrugada.

Já a linha 15-Prata ficará fechada de meia-noite até as 10h de domingo para testes com a nova frota. No período, ônibus gratuitos do sistema Paese atenderão todo o trecho entre Vila Prudente e Jardim Colonial.

A operação terá reforço de funcionários, segurança e atendimento em bilheterias e máquinas. Haverá plantão técnico, monitoramento em tempo real e uso de drones para acompanhar o fluxo de passageiros.

Para acesso ao Sambódromo do Anhembi, haverá ônibus gratuitos saindo a partir das 18h das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda. Haverá comunicação constante por banners, som, TV Minuto, painéis digitais, site, redes sociais e Central de Informações.