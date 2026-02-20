SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 38 anos foi preso em flagrante sob suspeita de ter estuprado um adolescente de 14 anos em um parque aquático de Itupeva, interior de São Paulo, na tarde de quinta-feira (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, um analista de recursos humanos, teria praticado sexo oral no adolescente dentro de um banheiro do Wet'n Wild sem consentimento.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) confirmou a prisão e afirmou que todos os detalhes serão preservados por se tratar de um caso envolvendo menor de idade.

A reportagem não conseguiu acesso à defesa do suspeito.

Em nota, o parque afirmou que "agiu de forma imediata e responsável" e que "realizou a intervenção necessária". "A direção lamenta o episódio e reforça que não tolera qualquer conduta incompatível com as normas de convivência e respeito. O empreendimento segue colaborando com as autoridades para o pronto esclarecimento desse incidente. O compromisso é garantir que todos possam frequentar o local com tranquilidade, segurança e acolhimento, mantendo uma atuação vigilante e responsável para preservar o bem-estar de visitantes e colaboradores."

O adolescente contou ao pai que, enquanto usava o mictório, foi abordado pelo suspeito, que o teria puxado e cometido o abuso sexual.

A vítima afirmou que saiu assustada do banheiro e foi amparada por funcionários do parque aquático.

O pai do adolescente, segundo o registro policial, exigiu providências da administração do local. Com base na descrição física e das roupas, o suspeito foi encontrado dentro do parque e levado para uma sala isolada, pois os familiares do adolescente estavam exaltados e queriam agredi-lo.

A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência.

No registro policial consta que não há testemunhas que confirmem a versão e que não há câmeras dentro dos banheiros. A perícia também não foi acionada, pois o banheiro já havia sido lavado quando a Polícia Civil foi comunicada.

De acordo com a SSP, o caso foi registrado como estupro na Delegacia de Itupeva.