SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem anúncio oficial, desde a última quarta-feira (18) o "people mover" aeromóvel transporta passageiros que chegam ao aeroporto de Guarulhos ou desembarcam nele, na região metropolitana de São Paulo.

Aeromóvel é como é chamado o sistema de trens projetado para ligar a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) aos três terminais do aeroporto.

Em 3 de dezembro, o transporte que circula sobre via suspensa foi aberto a funcionários do aeroporto. Mas desde a última quarta-feira, quem chega à estação da CPTM ou desce dos voos é liberado para usar o novo transporte, que ainda não tem data oficial para operação comercial.

O transporte precisou ser construído porque a estação da CPTM não chega ao aeroporto. Até então, o deslocamento aos três terminais é feito em ônibus. Assim como os coletivos, o uso do aeromóvel é gratuito.

Os ônibus continuam funcionando, pelo menos até a operação normal dos trens.

Por enquanto, o "people mover" funciona das 17h30 às 24h --quando passar a operar plenamente, será no mesmo horário de circulação dos trens da CPTM, das 4h às 24h.

Apenas um trem está circulando de cada vez, com viagens de ida e volta e com limite de até 100 passageiros (no futuro poderá levar até 200 pessoas). O embarque, segundo disseram funcionários da estação da CPTM, ocorre aproximadamente a cada 20 minutos (quando inaugurado, a previsão é que cada partida ocorra em 4 minutos).

O circuito, previsto para ser feito em 6 minutos, está sendo realizado em 10 minutos, por ser uma fase de testes, a última antes da inauguração.

Questionada por email sobre a data de inauguração, GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, não respondeu até a publicação desta reportagem.

Ainda na etapa final de certificação, a operação assistida é uma das últimas antes do funcionamento comercial.

Os três trens do sistema começaram a circular em testes no início do ano passado -primeiro aos fins de semana, como acompanhou a Folha. Passaram a rodar primeiro aos domingos e depois progressivamente ao longo dos dias.

Ao todo, a via suspensa com trilhos tem 2,7 km de extensão com quatro estações, uma ligada à do trem metropolitano e outras em cada um dos três terminais do aeroporto internacional.

O veículo, que circula por meio de propulsão pneumática, é composto por dois carros articulados que pesam 16 toneladas. Eles rodam em dois trilhos, como se fossem trens convencionais.

Em janeiro, a água da chuva entrou no sistema pneumático quando o trem passava por um desvio, e ele parou repentinamente. Passageiros tiveram de descer e caminhar pelo percurso.

O custo total foi estimado no ano de 2023 em pouco mais de R$ 300 milhões. O pagamento é custeado com recursos da outorga da GRU Airport.

Recentemente, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou que não havia previsão para o transporte entrar em funcionamento.

Atualmente há duas opções para chegar pelo sistema ferroviário ao aeroporto de Cumbica. Uma delas é a linha 13-jade, com saída da estação Engenheiro Goulart, na zona leste de São Paulo.

A outra alternativa é o Expresso Aeroporto, que também circula na linha 13, a partir da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

O embarque é de hora em hora. Nos dois casos, a tarifa custa R$ 5,40.