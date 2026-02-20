SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem investigado sob suspeita de matar a ex-companheira em Diadema, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira (17), foi preso pela polícia. Havia um mandado de prisão temporária contra ele.

O caso está em investigação no 2º DP de Diadema. Bruno de Oliveira Zani foi preso na noite de quinta-feira (19), após dois dias de buscas. A arma usada no crime foi apreendida, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Procurada pela reportagem pela manhã, a equipe de defesa afirmou que se pronunciaria no final do dia, mas não fez novo contato.

Um dia antes da prisão, PMs que faziam patrulhamento encontraram o veículo do suspeito abandonado em uma rua de São Bernardo do Campo. Também foram realizadas buscas na casa dele, onde foram apreendidos dois carregadores de pistola e diversos estojos de munição deflagrados, diz a pasta da segurança.

Foram solicitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística) e as investigações continuam para completo esclarecimento do crime.

COMO FOI O CRIME

O crime ocorreu na rua Universal, no bairro Núcleo Habitacional Nova Conquista, onde a vítima, de 27 anos, morava.

Zani, de acordo com familiares da vítima, chegou ao local embriagado e exigiu levar o filho do casal, de dois anos, para passar a noite com ele.

A família se recusou a entregar o garoto, alegando o horário tardio --depois das 23h-- e o estado em que o homem se encontrava, e o orientou a retornar no dia seguinte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem ficou nervoso com a decisão da família e disse que levaria o filho. Em seguida, forçou a entrada no imóvel ao levantar o portão da garagem. Ele estava armado com uma pistola.

Já dentro da casa, atirou contra uma motocicleta da família e, na sequência, disparou contra a ex-esposa, identificada como Mariane, atingida no abdômen. A mãe dela, que estava ao lado da filha, foi baleada no lado esquerdo do rosto. Depois dos tiros, Zani entrou em um Honda Fit e fugiu, segundo o registro policial.

Mãe e filha foram levadas ao Hospital Municipal de Diadema, onde Mariane morreu. A mãe foi atendida e recebeu alta.

Policiais civis encontraram e apreenderam duas cápsulas de calibre 9 mm no local. O veículo de Zani foi localizado abandonado. Um familiar de Mariane fez o reconhecimento fotográfico do suspeito em uma delegacia.

A Polícia Civil também investiga se Zani possui registro como CAC, sigla para colecionador de armas, atirador desportivo ou caçador.

FEMINICÍDIOS

O estado de São Paulo registrou aumento de 8,1% nos registros de feminicídio em 2025, atingindo o maior número da série histórica para esse tipo de crime iniciada em 2018. Foram 266 casos de mulheres assassinadas em razão do gênero, contra 246 em 2024, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública).

No último mês do ano, o estado registrou 36 casos, 12 a mais do que no mesmo mês de 2024.

A cidade de São Paulo também observou alta nesse tipo de crime. Ao longo de 2025, foram 60 casos, aumento de 22,4% em relação aos 49 de 2024. Em dezembro passado, houve quatro registros, um a mais do que no mesmo mês do ano anterior.

A SSP diz que o enfrentamento à violência contra a mulher é "prioridade do Governo de São Paulo, que estruturou uma política integrada e permanente para prevenção, proteção e resposta rápida às vítimas".