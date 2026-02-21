O Rio de Janeiro espera receber 6,8 milhões de foliões nos blocos de rua espalhados por toda a cidade. São 462 blocos autorizados pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) a desfilar no carnaval carioca.
Veja a programação:
Bloco da Anitta
Hora: 07:00 Endereço: R. Primeiro de Março, 33 Centro
Mulheres de Chico
Hora: 15:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 Leme
Bloco Superbacana
Hora: 14:00 Endereço: Praça Luiz de Camões Glória
Associação Carnavalesca Bloco Sepulta Carnaval
Hora: 16:00 Endereço: R. Ana Leonidia, 190 Engenho de Dentro
G.R.B.C. Bloco do Playmobil
Hora: 13:00 Endereço: Rua Artur Magioli, 42, Tauá
G.R.B.C Só Cachaça
Hora: 17:00 Endereço: R. Guapi, 13 Santo Cristo
Bloco Carnavalesco Vem Comigo Cachaçada
Hora: 13:00 Endereço: Praia do Zumbi, 51 Zumbi, Ilha do Governador
Berço do Samba
Hora: 13:00 Endereço: Av. Mem de Sá, 41 Lapa
Bloco pela Saco
Hora: 15:00 Endereço: Praça Tião Belo R. São Clemente, 306 Botafogo
Bloco sem Saída
Hora: 08:00 Endereço: R. Gen. Severiano, 52 Botafogo
Bloconce
Hora: 09:00 Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 484 Flamengo
Alegria da República (Movimento Cultural Alegria da República do Rio)
Hora: 14:00 Endereço: R. dos Inválidos, 1 Centro
Bloco da Ressaca
Hora: 16:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 Pedra de Guaratiba
O Bloco Faroeste Caboclo
Hora: 12:00 Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18 Tijuca
Bloco dos Cachaças
Hora: 14:00 Endereço: Av. Lúcio Costa, 3604 Barra da Tijuca
Se Essa Rua Fosse Minha
Hora: 12:00 Endereço: Praça Sandro Moreira, Rua Marquês de Abrantes, 100
Sufridos de Copacabana
Data: 21/02/2026 Hora: 16:00 Endereço: Praça Manuel Campos da Paz (Praça Inhangá)
Chulé de Santa
Hora: 12:00 Endereço: R. Joaquim Murtinho, 2012 Santa Teresa
Bafafá
Hora: 10:00 Endereço: Praça São Salvador, 6 Laranjeiras
Caraxué
Hora: 15:00 Endereço: R. Cerqueira, 74 Paquetá
