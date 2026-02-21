No último sábado (21) de carnaval no Rio de Janeiro, o Bloco da Anitta deve reunir foliões na Rua Primeiro de Março. O bloco Mulheres de Chico, no Leme, no estilo "concentra mas não sai" tem o repertório animado por canções de Chico Buarque de Holanda. 

O Rio de Janeiro espera receber 6,8 milhões de foliões nos blocos de rua espalhados por toda a cidade. São 462 blocos autorizados pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) a desfilar no carnaval carioca.

Veja a programação:

Bloco da Anitta 

Hora: 07:00  Endereço: R. Primeiro de Março, 33 Centro

Mulheres de Chico 

Hora: 15:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 Leme

Bloco Superbacana  

Hora: 14:00  Endereço: Praça Luiz de Camões Glória

Associação Carnavalesca Bloco Sepulta Carnaval 

Hora: 16:00  Endereço: R. Ana Leonidia, 190 Engenho de Dentro

G.R.B.C. Bloco do Playmobil 

Hora: 13:00 Endereço: Rua Artur Magioli, 42, Tauá

G.R.B.C Só Cachaça 

Hora: 17:00  Endereço: R. Guapi, 13 Santo Cristo

Bloco Carnavalesco Vem Comigo Cachaçada  

Hora: 13:00  Endereço: Praia do Zumbi, 51 Zumbi, Ilha do Governador

Berço do Samba  

Hora: 13:00 Endereço: Av. Mem de Sá, 41 Lapa

Bloco pela Saco   

Hora: 15:00  Endereço: Praça Tião Belo R. São Clemente, 306 Botafogo

Bloco sem Saída  

Hora: 08:00 Endereço: R. Gen. Severiano, 52 Botafogo

Bloconce

Hora: 09:00  Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 484 Flamengo

Alegria da República (Movimento Cultural Alegria da República do Rio) 

Hora: 14:00  Endereço: R. dos Inválidos, 1 Centro

Bloco da Ressaca  

Hora: 16:00  Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 Pedra de Guaratiba

O Bloco Faroeste Caboclo  

Hora: 12:00  Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18 Tijuca

Bloco dos Cachaças 

Hora: 14:00  Endereço: Av. Lúcio Costa, 3604 Barra da Tijuca

Se Essa Rua Fosse Minha 

Hora: 12:00  Endereço: Praça Sandro Moreira, Rua Marquês de Abrantes, 100

Sufridos de Copacabana

Data: 21/02/2026  Hora: 16:00  Endereço: Praça Manuel Campos da Paz (Praça Inhangá)

Chulé de Santa 

 Hora: 12:00  Endereço: R. Joaquim Murtinho, 2012 Santa Teresa

Bafafá 

Hora: 10:00  Endereço: Praça São Salvador, 6 Laranjeiras

Caraxué

Hora: 15:00  Endereço: R. Cerqueira, 74 Paquetá

Agência Brasil - Carnaval: veja programação dos blocos de rua neste sábado no Rio

