SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois novos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, nomeados pelo papa Leão 14, tomaram posse no último domingo (15) em missa na Catedral da Sé, celebrada pelo cardeal dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano.

Segundo a arquidiocese, dom Márcio Antonio Vidal de Negreiros atuará na região episcopal Santana, na zona norte, e dom Celso Alexandre, na região episcopal do Ipiranga, na zona sul.

Durante a celebração, ambos receberam a provisão como vigários gerais e episcopais.

"Gostaria de agradecer a Deus porque, mais uma vez, olhou para a nossa arquidiocese, para suas necessidades e nos deu a graça de termos dois novos bispos auxiliares tão necessários em nossa Arquidiocese", afirmou dom Odilo durante a missa. O cardeal citou o papa Francisco em seu discurso.

Dom Márcio, 58, nasceu em Dois Córregos, cidade a cerca de 260 km da capital paulista, na região de Jaú, no noroeste de São Paulo. Ao ser nomeado bispo, era vigário paroquial em Bragança Paulista, também no interior.

Dom Celso, 56, nasceu em Chavantes, também no interior do estado, a 360 km de São Paulo. Era pároco em Ourinhos (SP), cidade com população de pouco mais de 100 mil habitantes.

"Estou chegando de uma realidade um pouco diferente da pastoral de uma grande metrópole como São Paulo", afirmou, no domingo ?ele será bispo auxiliar numa região onde vivem quase 500 mil pessoas.

"Mas venho para esta missão que me foi confiada com o coração muito aberto, muito feliz", afirmou. "Rezem por mim."

Dom Celso iria presidir na noite desta sexta uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, que marcaria o início de seu ministério pastoral na região Ipiranga.

Já dom Márcio celebrará sua primeira missa como vigário episcopal para a região Santana neste sábado (21), às 16h, na Basílica Menor de Sant?Ana, segundo publicação no site da Arquidiocese de São Paulo.