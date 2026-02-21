SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre sábado (21) e domingo (22), a atuação de ventos que sopram do oceano em direção ao continente deve favorecer a ocorrência de chuva persistente na faixa leste paulista. As áreas com maior atenção são o litoral, o Vale do Ribeira e a região de Itapeva.

De acordo com os modelos meteorológicos, os volumes de chuva podem ser significativos, com acumulados altos no Vale do Ribeira e médios na região de Itapeva e em todo o litoral paulista. Nessas áreas, a influência da umidade oceânica tende a manter a chuva por períodos mais prolongados ao longo do dia, diferentemente do restante do estado, onde predominam pancadas isoladas típicas do verão.

A Climatempo complementa esta informação destacando que até o fim da noite deste sábado há previsão de acumulados de 100 mm a 200 mm, em média, no litoral norte de Santa Catarina, litoral do Paraná e no litoral sul de São Paulo, de Iguape até Itanhaém. Nas demais áreas do litoral paulista, incluindo a Baixada Santista e o litoral norte, os volumes previstos ficam em torno de 50 mm.

"A Defesa Civil ressalta que o solo já se encontra encharcado em diversos pontos da faixa leste, o que aumenta o risco de transtornos, como alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis", diz o órgão estadual, em nota. "A orientação é para que a população acompanhe os alertas oficiais da Defesa Civil e adote medidas preventivas, evitando áreas de risco e redobrando a atenção durante os períodos de chuva mais intensa."

A Climatempo alerta ainda que a chuva deve continuar nessas regiões no domingo e na segunda-feira (23), podendo ter períodos com intensidade forte, o que tende a elevar ainda mais os acumulados previstos.

Na região metropolitana de São Paulo, o fim de semana segue com sol entre nuvens, com pancadas isoladas de chuva no final das tardes, prevê o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Neste sábado, a previsão é que a capital siga com esse cenário e temperaturas em gradativa elevação ao longo do dia. Os termômetros devem variar da mínima de 19°C à máxima que pode chegar aos 28°C. Entre o final da tarde e o início da noite, as chuvas retornam para a Grande São Paulo na forma de pancadas rápidas e isoladas.

No domingo, o sol permanece entre nuvens e as temperaturas devem variar de 19°C a 26°C, enquanto os índices de umidade devem permanecer acima dos 55%. Entre o meio da tarde e o início da noite, a nebulosidade volta a aumentar, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas isoladas.